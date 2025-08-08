Municipal vs Comunicaciones: ¿Dónde ver y a qué hora será el Clásico 334 del Apertura 2025?

El clásico capitalino llega de manera tempranera en la campaña, donde tanto los rojos como los cremas aún están tomando el ritmo en el arranque del campeonato, el cual es liderado por Mixco con seis puntos.

Municipal está invicto en Apertura 2025, después de haber empatado en la primera fecha contra Achuapa, de visita, luego venció a Aurora FC 2-1 y la fecha tres superó de visita a Cobán Imperial llegando a siete puntos.

En el caso de Comunicaciones arrancó la campaña con un triunfo en casa contra Mictlán (2-0), después cayó contra Mixco de visita 1-0 y en la anterior jornada remontó contra Guastatoya para empatar 2-2.

Una victoria de Municipal le servirá al equipo del técnico Mario Acevedo retomar la confianza y encarar el partido del próximo miércoles en la Copa Centroamericana 2025 contra Real España, de Panamá.

El encuentro de próximo domingo será el duelo 334 entre Municipal y Comunicaciones, según las estadísticas el cuadro blanco tiene la ventaja histórica con 114 triunfos, mientras que los rojos suman 113 y empate se tienen registrados 100.

En el Clausura 2025, en la primera vuelta la victoria fue para Municipal 2-1. Por los rojos anotaron Pedro Altán y José Carlos Martínez y por Comunicaciones descontó Erick Lumes. El Clásico de la segunda vuelta, el 333, el triunfo fue para los blancos con un solitario gol de Lynner García.

¿Dónde ver y a qué hora se jugará el Clásico 334?

El partido de la jornada 4 del Apertura 2025 se jugará el domingo 10 de agosto en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, a partir de las 17 horas.

El encuentro irá en señal abierta de lo canales nacionales y por Tigo Sports, además se puede seguir los detalles por prensalibre.com con el en vivo de DataFactory.

El árbitro para el partido entre rojos y cremas será el experimentado Mario Escobar Toca.