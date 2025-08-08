Rodrigo Saravia: “Marcar en Concacaf es especial, pero el sabor es amargo porque no nos hacemos valer en casa”

Saravia logró su primera anotación con la camiseta de Municipal, la cual sirvió para que el equipo dirigido por Mario Acevedo evitara la derrota frente a su afición en el esta Manul Felipe Carrera.

“Contento porque no soy de meter goles; la temporada pasada no lo conseguí y marcar en Concacaf es bueno, pero con un sabor súper amargo porque no nos hacemos valer en casa”, reconoció Saravia al finalizar el encuentro.

El gol del jugador rojo llegó en la segunda parte, luego de que el conjunto panameño sorprendiera a los locales con una anotación tempranera a balón parado, situación que —según Saravia— les complicó el partido.

“Ese gol en el inicio nos desanimó un poco y le dio al rival una confianza extra. Tratamos de sacar el partido adelante, pero no se dio la victoria”, explicó.

Con el empate, Municipal suma apenas dos puntos en el grupo B, lo que complica su aspiración de avanzar a los cuartos de final del torneo, ya que solo clasifican los dos primeros de cada grupo.

“Tendríamos que haber ganado en casa para seguir en la pelea y ponernos arriba en el grupo. Ahora debemos analizar los errores que cometimos y mejorar para los partidos que vienen”, puntualizó el mediocampista.

Saravia fue claro en que el equipo debe dar vuelta a la página y concentrarse en los retos inmediatos. “Hay que reconocer que el rival hizo bien las cosas, pero nosotros cometimos varios errores no forzados y eso hay que corregirlo. Todavía tenemos oportunidad y vamos a pelear hasta el final”, concluyó.

Municipal ya cambia la página y centra su atención en el clásico del futbol guatemalteco frente a Comunicaciones, programado para este domingo a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. El conjunto rojo buscará imponer su localía y sumar un triunfo que les permita afianzarse en el torneo local.

En cuanto a la Copa Centroamericana de Concacaf, el próximo compromiso de Municipal será ante el Real España de Honduras, encuentro que se disputará el próximo miércoles a las 20:00 horas, nuevamente en el estadio Manuel Felipe Carrera. Será un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen regional.