Xelajú MC y las claves de su invicto en la Copa Centroamericana que lo hacen soñar en los cuartos de final

Xelajú MC se mantiene como uno de los tres equipos guatemaltecos invictos en el certamen, junto a Antigua GFC y Municipal, y lidera junto a Olimpia, de Honduras, el grupo D con seis puntos cada uno.

Sin embargo, a diferencia de los coloniales y escarlatas, que empataron en casa en la segunda fecha, los chivos han sido contundentes tanto de visita frente a Hércules (0-2) como de locales frente a Águila (3-0), ambos rivales de El Salvador.

Es de recordar que Xelajú MC solventó su partido de local en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6 capitalina, y no en el Mario Camposeco, debido a que este último no llena los requisitos exigidos por Concacaf.

El buen momento de los dirigidos por Amarini Villatoro no es casualidad. Varias claves explican por qué Xelajú MC ha comenzado con paso firme y alimenta la ilusión de clasificar a los cuartos de final.

Contundencia

En apenas dos partidos, Xelajú MC ha marcado cinco goles, mostrando una alta efectividad de cara al arco rival. Cada llegada ha sido aprovechada, convirtiendo las oportunidades en anotaciones que han inclinado la balanza a su favor.

Solidez defensiva

La muralla quetzalteca ha sido impenetrable. En 180 minutos de juego, el arco de Xelajú MC se mantiene en cero, gracias a una defensa ordenada y concentrada que ha neutralizado a delanteros de peso en la región.

Dinámica del mediocampo

El motor del equipo se ubica en la zona de creación. Jorge Aparicio y Antonio de Jesús López han conformado una dupla equilibrada, capaz de generar juego ofensivo y al mismo tiempo cortar los avances del rival. Su compenetración ha sido vital para controlar el ritmo de los encuentros.

Planteamiento táctico

Villatoro ha logrado que sus jugadores se adapten a distintos escenarios. En la Copa Centroamericana, los chivos han sabido ejecutar planes de juego efectivos, incluso en terrenos poco familiares, como el estadio Cementos Progreso, donde mostraron solidez y orden táctico.

Respaldo de la afición