Así marcha la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana tras la jornada 2

Fútbol Nacional

Así marcha la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana tras la jornada 2

Antigua GFC, Diriangén, Motagua y Olimpia cerraron la segunda fecha como líderes de sus respectivos grupos en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

|

Xelajú MC, Antigua GFC y Municipal se mantiene el invicto en la Copa Centroamericana. (Fotos Prensa Libre).

Los equipos guatemaltecos mantienen el invicto en el torneo, aunque con realidades diferentes. El panorama más complicado lo vive Municipal en el Grupo B, ya que solo suma dos puntos de seis posibles tras empatar contra Diriangén y San Miguelito.

Para seguir con opciones de clasificar a cuartos de final, el conjunto escarlata está obligado a sumar en sus próximos dos compromisos: ante Real España, en casa, y contra Herediano, como visitante.

En contraste, Xelajú MC atraviesa un momento brillante. El cuadro quetzalteco marcha con paso perfecto en el Grupo D, gracias a dos victorias consecutivas que lo colocan con seis puntos, igualado con Olimpia de Honduras, aunque con menor diferencia de goles. La solidez defensiva y la contundencia ofensiva han sido claves en su inicio soñado.

LECTURAS RELACIONADAS

VIDEO | Municipal empata contra San Miguelito y complica su clasificación a cuartos de final en la Copa Centroamericana

Jorge Aparicio ilusionado con volver a la selección tras ser figura con Xelajú MC en la Copa Centroamericana

Por su parte, Antigua GFC comanda el Grupo A con cuatro puntos, producto de su triunfo como visitante ante Managua y el empate en casa frente a Alianza, de El Salvador. Los coloniales mantienen una mínima ventaja sobre Plaza Amador y Alajuelense, que suman tres unidades.

Grupo A

EquipoPJGEPGFGCDGPts
Antigua GFC211041+34
Plaza Amador110021+13
Alajuelense21013303
Alianza10100001
Managua200226–40

Grupo B

EquipoPJGEPGFGCDGPts
Diriangén211053+24
Herediano21016603
Municipal20202202
San Miguelito10101101
Real España100124–20

Grupo C

EquipoPJGEPGFGCDGPts
Motagua220062+46
Saprissa220041+36
Independiente100112–10
Cartaginés100102–20
Verdes200226–40

Grupo D

EquipoPJGEPGFGCDGPts
Olimpia220050+56
Xelajú MC220050+56
Águila100103–30
Real Estelí100103–30
Hércules200215–4

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Antigua GFC Copa Centroamericana 2025 CSD Municipal Futbol nacional Xelajú MC 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre