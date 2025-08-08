Así marcha la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana tras la jornada 2

Los equipos guatemaltecos mantienen el invicto en el torneo, aunque con realidades diferentes. El panorama más complicado lo vive Municipal en el Grupo B, ya que solo suma dos puntos de seis posibles tras empatar contra Diriangén y San Miguelito.

Para seguir con opciones de clasificar a cuartos de final, el conjunto escarlata está obligado a sumar en sus próximos dos compromisos: ante Real España, en casa, y contra Herediano, como visitante.

En contraste, Xelajú MC atraviesa un momento brillante. El cuadro quetzalteco marcha con paso perfecto en el Grupo D, gracias a dos victorias consecutivas que lo colocan con seis puntos, igualado con Olimpia de Honduras, aunque con menor diferencia de goles. La solidez defensiva y la contundencia ofensiva han sido claves en su inicio soñado.

Por su parte, Antigua GFC comanda el Grupo A con cuatro puntos, producto de su triunfo como visitante ante Managua y el empate en casa frente a Alianza, de El Salvador. Los coloniales mantienen una mínima ventaja sobre Plaza Amador y Alajuelense, que suman tres unidades.

Grupo A

Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Antigua GFC 2 1 1 0 4 1 +3 4 Plaza Amador 1 1 0 0 2 1 +1 3 Alajuelense 2 1 0 1 3 3 0 3 Alianza 1 0 1 0 0 0 0 1 Managua 2 0 0 2 2 6 –4 0

Grupo B

Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Diriangén 2 1 1 0 5 3 +2 4 Herediano 2 1 0 1 6 6 0 3 Municipal 2 0 2 0 2 2 0 2 San Miguelito 1 0 1 0 1 1 0 1 Real España 1 0 0 1 2 4 –2 0

Grupo C

Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Motagua 2 2 0 0 6 2 +4 6 Saprissa 2 2 0 0 4 1 +3 6 Independiente 1 0 0 1 1 2 –1 0 Cartaginés 1 0 0 1 0 2 –2 0 Verdes 2 0 0 2 2 6 –4 0

Grupo D