VIDEO | Municipal empata contra San Miguelito y complica su clasificación a cuartos de final en la Copa Centroamericana

Para los rojos, este fue el segundo empate consecutivo en el torneo, resultado que los deja con dos puntos cuando aún restan seis por disputar: primero recibirán a Real España, de Honduras, y luego visitarán a Herediano, de Costa Rica.

En el Grupo B, Diriangén, de Nicaragua, lidera con cuatro puntos, seguido por Herediano con tres. Municipal es tercero con dos unidades, mientras que San Miguelito cuenta con uno y Real España, con un partido jugado, todavía no ha sumado.

El equipo escarlata saltó a la cancha motivado por el respaldo de una gran afición que llenó el estadio para el estreno como local en esta Copa Centroamericana, en una noche histórica por ser el primer partido a las 20:00 horas tras la instalación del nuevo sistema de iluminación.

Sin embargo, la fiesta se vio interrumpida muy pronto. Apenas al minuto 2, Martín Ruiz aprovechó un centro de tiro libre y la floja marca de la zaga roja para marcar de cabeza el 0-1 a favor de los panameños.

Con el empuje de su gente, los dirigidos por Mario Acevedo igualaron al minuto 32, cuando Rodrigo Saravia remató de forma precisa un centro del argentino Cristian Hernández, enviando el balón al fondo de la red.

Minutos decisivos

En la recta final, el Sporting San Miguelito tuvo en su portero, Marcos Antonio de León, a la gran figura del encuentro. El guardameta detuvo dos claras opciones de gol: primero a José Carlos Martínez y después a Yasnier Matos, frustrando así el anhelado tanto de la victoria para los locales.

El próximo compromiso de Municipal será el miércoles 13 de agosto, nuevamente en el estadio Manuel Felipe Carrera, recibiendo a Real España a las 20:00 horas, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final.

Gol de Rodrigo Saravia

Gol de Martin Ruiz, de San Miguelito