Apertura 2025 | Malacateco remonta y logra su primera victoria del torneo ante Guastatoya

Malacateco consiguió este sábado su primer triunfo en el Torneo Apertura 2025 al vencer 2-1 a Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos, en un partido marcado por la intensidad y los cambios de dominio en el marcador. El equipo dirigido por Guadalupe Cruz mostró carácter para revertir un inicio complicado y sumar tres puntos importantes en condición de visitante.

El encuentro comenzó con un Guastatoya decidido a tomar el control, sabiendo que necesitaba romper la mala racha que lo acompaña desde el inicio del campeonato. Su esfuerzo tuvo recompensa al minuto 38, cuando Marlon “Pelusa” Sequen aprovechó un rebote dentro del área tras un disparo que el portero visitante no logró contener, para anotar su primer gol con la camiseta pechoamarilla.

Con la ventaja, los locales intentaron manejar el ritmo del partido hasta el descanso, pero en el complemento la historia cambió por completo. Apenas al minuto 47, José Franco apareció para igualar las acciones con un remate preciso que dejó sin opciones al guardameta de Guastatoya, encendiendo la reacción de los toros.

El empate dio confianza a Malacateco, que se adueñó del medio campo y empezó a generar peligro constante. Guastatoya, en cambio, perdió claridad y se vio superado en intensidad, sin encontrar la fórmula para volver a tomar la ventaja.

El desenlace llegó en la recta final. Al minuto 85, José Ortiz capitalizó una jugada colectiva que terminó con un remate certero para darle la vuelta al marcador y decretar el 2-1 definitivo, desatando la celebración en la banca visitante.

La victoria representa un respiro para Malacateco, que no había podido sumar de a tres en las primeras tres fechas y ahora consigue un triunfo de gran valor moral y deportivo, sobre todo por la forma en que lo logró.

En contraste, la derrota profundiza la crisis de Guastatoya, que bajo el mando de Ariel Sena sigue sin conocer la victoria en el certamen. La falta de contundencia y la dificultad para mantener el control del partido siguen siendo las principales tareas pendientes para el equipo oriental.

Con este resultado, Malacateco suma sus primeros tres puntos del Apertura 2025 y espera que esta victoria sea el impulso necesario para enderezar el rumbo, mientras que Guastatoya buscará cortar una racha negativa que empieza a preocupar a su afición.