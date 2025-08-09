Municipal vs. Comunicaciones | Mario Acevedo apuesta por la victoria en el Clásico 334

El técnico de Municipal, Mario Acevedo, vivirá este domingo una de las citas más importantes de su carrera como entrenador: su primer Clásico Nacional al mando de los Rojos. El entrenador nicaragüense, quien también tuvo pasado como jugador en Comunicaciones, afronta este compromiso con la responsabilidad y la ilusión de sumar tres puntos que podrían colocar a su equipo en los primeros lugares de la tabla del Apertura 2025.

“Sabemos la importancia de lo que nos espera el domingo. Sabemos que jugaremos un clásico. Los jugadores ya están mentalizados. Obviamente, lo único que podemos conseguir aquí es un resultado positivo. Vamos por la victoria desde el primer minuto, sin dejar que la ansiedad nos desespere”, expresó Acevedo en la previa, dejando claro que su equipo saldrá decidido desde el arranque.

Para el estratega, este no es un partido más. Consciente de que en el campeonato “los clásicos hay que ganarlos”, el técnico aseguró que Municipal está “preparado para hacer un buen partido el domingo” y que han trabajado en cada detalle para no dejar margen al error.

Acevedo también destacó que la preparación ha sido más de análisis y corrección que de trabajo físico, debido a la seguidilla de partidos. “Hacemos muchas correcciones con análisis, con vídeos y poco trabajo en cancha. Sabemos que necesitamos recuperar a los jugadores, pero ya estamos concentrados. Tenemos que cambiar la mentalidad de un torneo a otro y estar listos el domingo”, explicó.

Más allá de la rivalidad y la motivación extra que genera el clásico, el técnico ve este encuentro como una oportunidad clave para tomar el liderato. “También queremos tomar el liderato. Es una buena oportunidad. Esperemos obtener un resultado positivo que nos permita seguir escalando puestos en la clasificación”, añadió.

Acevedo no dejó de lado el papel fundamental que, según él, jugará la afición en esta cita. “Muy, muy importante para nosotros, la afición es clave, que venga, que anime al equipo, que apoye al equipo en todo momento, que sepa que el equipo va a darlo todo en la cancha”, afirmó.

El entrenador espera que la conexión entre la grada y el equipo sea determinante en un encuentro que, por historia, siempre exige el máximo esfuerzo. “Vamos a salir a competir, a luchar y que vamos por el resultado”, sentenció, convencido de que Municipal tiene las armas para imponerse en el duelo más esperado de la Liga Nacional.

El Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones se disputará este domingo a las 15:00 horas en el estadio El Trébol y promete ser un duelo cargado de intensidad, emociones y mucha táctica, con dos equipos que pelean en la parte alta de la clasificación y que buscarán dar un golpe de autoridad en la jornada 4.