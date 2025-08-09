Municipal vs. Comunicaciones | Historial de clásicos en el estadio Manuel Felipe Carrera y sus resultados

Desde 1951 comenzó una rivalidad deportiva que se volvió eterna entre Municipal y Comunicaciones, los dos equipos más laureados del futbol de Guatemala, con 32 títulos cada uno.

Desde aquel primer partido, disputado el 14 de enero de 1951, se han jugado 333 clásicos y, hasta hoy, la batalla continúa por imponer jerarquía.

Las mejores contiendas entre estas instituciones se han desarrollado en el templo del futbol guatemalteco, el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Entre partidos de liga y finales, el coloso de la zona 5 guarda innumerables recuerdos: momentos de consagración y de decepción.

También han sido escenario de clásicos el estadio Cementos Progreso, conocido en su momento como La Pedrera, y el desaparecido estadio Autonomía.

Sin importar el lugar, cuando rojos y cremas se enfrentan despiertan una fuerte rivalidad y pasión entre sus aficiones, que mantienen un pulso por demostrar cuál es la mejor.

Nuevo escenario

Desde el 17 de noviembre de 2013, el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, se sumó a la lista de canchas donde se han jugado estos duelos.

Han pasado 13 partidos desde entonces; el primero fue una victoria escarlata por 1-0, con gol de Marco Tulio Ciani al minuto 86.

En la zona 3 se han disputado 12 clásicos, con cuatro triunfos para cada equipo e igual número de empates.

En los últimos dos enfrentamientos en el reducto carmesí, Municipal ha ganado (3-0 y 2-1), siendo el primer marcador la victoria más abultada hasta ahora.

La última vicotoria de los cremas como visitantes, fue en torneo Apertura del 2023 (2-0), con goles de José Corena y David Chuc.

Este domingo, 10 de agosto, Municipal y Comunicaciones volverán a enfrentarse en el Manuel Felipe Carrera, en la edición 334, con entradas agotadas y una afición roja que espera celebrar otra victoria en casa frente a su archirrival.