Apertura 2025 | Mixco remonta ante Xelajú MC y mantiene su paso perfecto en el torneo

El Deportivo Mixco sigue imparable en el Torneo Apertura 2025 y, con una remontada emocionante, se impuso 2-1 a Xelajú en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, sumando así su cuarta victoria consecutiva y consolidándose como líder en solitario con 12 puntos de 12 posibles. Los dirigidos por Fabricio Benítez confirman su gran momento y extienden un arranque soñado que los coloca como el único equipo con paso perfecto en la Liga Nacional.

El encuentro comenzó con un Mixco que buscó imponer condiciones, pero fue Xelajú quien sorprendió al abrir el marcador. Al minuto 34, Elmer Cardoza aprovechó una desatención defensiva para definir y poner en ventaja a la visita, silenciando momentáneamente a la afición local. La anotación fue un golpe inesperado para el líder, que se vio obligado a reaccionar rápido para no ceder terreno en casa.

La respuesta chicharronera no tardó. Apenas siete minutos después, al 41’, Eliser Quiñones apareció con un certero remate para igualar el partido, devolviendo la confianza a su equipo y encendiendo el ambiente en las gradas. Con el empate, Mixco retomó el control del balón, aunque sin descuidar su retaguardia ante un Xelajú que buscaba aprovechar cualquier error.

En el segundo tiempo, el duelo se volvió más disputado, con un juego de mucha fricción y pocas oportunidades claras. Ambos equipos se concentraron en mantener el orden táctico, conscientes de que un descuido podría definir el partido. Las faltas y las interrupciones marcaron el ritmo de un tramo en el que la tensión fue protagonista.

Sin embargo, en la recta final, Mixco volvió a apostar todo por la victoria. El empuje ofensivo de los locales se hizo sentir, con llegadas constantes que obligaron a la defensa altense a multiplicar esfuerzos. El premio llegó al minuto 84, cuando nuevamente Eliser Quiñones apareció para marcar el segundo gol, completando su doblete y sellando la remontada.

El delantero colombiano se convirtió en la figura indiscutible de la tarde, no solo por sus dos anotaciones, sino también por liderar el ataque y generar constante peligro. Su actuación fue clave para que Mixco mantuviera la racha perfecta y diera un paso más hacia el objetivo de mantenerse en la cima.

Con esta victoria, Mixco reafirma su condición de equipo a vencer en el Apertura 2025, mostrando un plantel sólido, disciplinado y capaz de resolver partidos complicados. La combinación de buen juego y determinación ha sido la fórmula del éxito en este inicio de temporada.

Xelajú, por su parte, se quedó con cuatro puntos y deberá reponerse rápidamente para no perder terreno en la clasificación. Mientras tanto, Mixco ya piensa en su próximo compromiso, con la confianza que le da ser líder invicto y con la mira puesta en seguir escribiendo una campaña histórica.