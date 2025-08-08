Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 antes del inicio de la jornada cuatro

La Liga Nacional retoma la actividad tras la participación, a media semana, de Antigua GFC, Xelajú MC y Municipal en la Copa Centroamericana, correspondiente a la segunda fecha del torneo de Concacaf.

La jornada cuatro estará marcada por el Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones, que se disputará el domingo a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

El balón comenzará a rodar el sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán, a las 15:00 horas, con el duelo entre el líder Mixco y Xelajú MC, que llega motivado tras su victoria contra Águila, de El Salvador, en la Copa Centroamericana.

Mixco encabeza la clasificación con nueve puntos, producto de sus victorias contra Cobán Imperial (0-1) como visitante, ante Comunicaciones (1-0) y frente a Malacateco (1-2) en la fecha anterior.

Municipal, por su parte, es segundo en la tabla con siete puntos gracias a un empate contra Achuapa y dos triunfos ante Aurora y Cobán Imperial. Los rojos tienen la oportunidad de alcanzar la cima, siempre que Mixco pierda y ellos derroten a Comunicaciones el domingo.

Por ahora, son cuatro los equipos que no conocen la victoria en el Apertura: Mictlán, Marquense, Malacateco y Guastatoya. En el caso de Cobán, logró ganar como visitante frente al cuadro amarillo, pero aún tiene pendiente celebrar ante su afición.

Jornada 4

Sábado

15:00 Mixco vs Xelajú

17:00 Guastatoya vs Malacateco

19:00 Antigua GFC vs Mictlán

Domingo

14:00 Achuapa vs Aurora FC

17:00 Municipal vs Comunicaciones

19:00 Marquense vs Cobán Imperial