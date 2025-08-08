Fútbol Nacional
Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 antes del inicio de la jornada cuatro
El Deportivo Mixco llega a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 como líder, después de un gran arranque con tres triunfos consecutivos.
Deportivo Mixco llega a la fecha cuatro como líder del Apertura. (Foto Mixco).
La Liga Nacional retoma la actividad tras la participación, a media semana, de Antigua GFC, Xelajú MC y Municipal en la Copa Centroamericana, correspondiente a la segunda fecha del torneo de Concacaf.
La jornada cuatro estará marcada por el Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones, que se disputará el domingo a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.
El balón comenzará a rodar el sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán, a las 15:00 horas, con el duelo entre el líder Mixco y Xelajú MC, que llega motivado tras su victoria contra Águila, de El Salvador, en la Copa Centroamericana.
Mixco encabeza la clasificación con nueve puntos, producto de sus victorias contra Cobán Imperial (0-1) como visitante, ante Comunicaciones (1-0) y frente a Malacateco (1-2) en la fecha anterior.
Municipal, por su parte, es segundo en la tabla con siete puntos gracias a un empate contra Achuapa y dos triunfos ante Aurora y Cobán Imperial. Los rojos tienen la oportunidad de alcanzar la cima, siempre que Mixco pierda y ellos derroten a Comunicaciones el domingo.
Por ahora, son cuatro los equipos que no conocen la victoria en el Apertura: Mictlán, Marquense, Malacateco y Guastatoya. En el caso de Cobán, logró ganar como visitante frente al cuadro amarillo, pero aún tiene pendiente celebrar ante su afición.
Jornada 4
Sábado
15:00 Mixco vs Xelajú
17:00 Guastatoya vs Malacateco
19:00 Antigua GFC vs Mictlán
Domingo
14:00 Achuapa vs Aurora FC
17:00 Municipal vs Comunicaciones
19:00 Marquense vs Cobán Imperial