Clásico 334: Afición de Comunicaciones enciende la rivalidad con mantas que recuerdan el descenso de Municipal

El ambiente previo al Clásico 334 entre Comunicaciones y Municipal comenzó a encenderse desde las calles en horas de la mañana. La afición crema desplegó varias mantas en distintos puntos de la ciudad con mensajes dirigidos directamente a su eterno rival, recordando episodios históricos que han marcado la rivalidad.

Entre los textos más llamativos se encuentra la frase “¡dejaron de existir desde 1985!”, en clara alusión a la caída de Municipal a la Primera División en 1985. Este recordatorio, cargado de picardía y provocación, se ha convertido en tema de conversación entre aficionados y en redes sociales, donde las imágenes de las mantas rápidamente se han viralizado.

Además, algunos mensajes hacen referencia a jugadores y entrenadores que en la actualidad forman parte de Municipal, pero que en el pasado defendieron la camiseta de Comunicaciones. Estos guiños buscan avivar aún más la pasión y la tensión que rodea al clásico más importante del fútbol guatemalteco.

El despliegue de estas mantas no solo calienta el ambiente entre las hinchadas, sino que también añade un condimento especial a un partido que, por sí solo, ya genera una gran expectativa. El historial de 333 clásicos jugados muestra una paridad notable, con Comunicaciones sumando 115 victorias y Municipal 112, lo que le da a cada duelo un carácter impredecible.

El Clásico 334 se disputará este domingo 10 de agosto en el Estadio El Trébol a las 17:00 horas, en el marco de la jornada 4 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la motivación de sumar tres puntos que no solo valen en la tabla, sino también en el orgullo de su afición.

Comunicaciones buscará mantener su dominio histórico en el clásico, mientras que Municipal intentará acortar distancias en victorias y dar un golpe anímico que pueda marcar su torneo. La tensión y la pasión están aseguradas.

La venta de boletos y las actividades previas al encuentro apuntan a que el estadio tendrá un lleno total, y el color en las tribunas promete estar a la altura de la rivalidad. Por ahora, las calles ya hablan, y el mensaje crema es claro: el clásico se vive antes, durante y después de los 90 minutos.