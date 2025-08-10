Clásico 334: estadísticas, historia y el equipo que domina la rivalidad Municipal vs Comunicaciones

Este domingo, el Estadio El Trébol será el escenario del Clásico 334 de la Liga Nacional, un enfrentamiento que no solo paraliza a la afición de Municipal y Comunicaciones, sino que también escribe un nuevo capítulo en una de las rivalidades más intensas del país. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y, como suele ocurrir en este tipo de partidos, las estadísticas y la historia juegan un papel especial.

En el historial, Comunicaciones tiene una ligera ventaja. Los albos han disputado 333 clásicos, logrando 115 victorias, 106 empates y 112 derrotas, con un total de 388 goles a favor y 379 en contra, lo que les deja una diferencia de +9 en el balance general. Estos números respaldan la supremacía crema, aunque mínima, en un duelo caracterizado por la paridad.

Por su parte, Municipal llega con la misión de acortar distancias en el conteo histórico. Los rojos han ganado 112 clásicos, empatado 106 y perdido 115, con 379 goles anotados y 388 recibidos, lo que representa una diferencia de -9 goles. La cercanía en estos registros deja claro que cada clásico es una oportunidad para modificar la historia.

Más allá de las cifras, la presión está en ambos lados. Municipal, al jugar en casa, buscará imponer condiciones y aprovechar el respaldo de su afición, que espera celebrar una victoria que les devuelva el protagonismo en el torneo al mando de Mario Acevedo. Comunicaciones, por su parte, intentará mantener la hegemonía histórica y sumar tres puntos que podrían ser clave en sus aspiraciones para sumar confianza al mando de Roberto Hernández.

El Clásico 334 se jugará bajo un ambiente eléctrico, con plantillas que conocen bien la importancia del partido. No se trata solo de tres puntos, sino de honor y el orgullo de toda una afición que defiende la historia del club.

Jugadores históricos, goles memorables y finales de infarto han marcado esta rivalidad. El de este domingo promete no ser la excepción, con plantillas que se han fortalecido para tomar ventaja en los partidos importantes.

Ambos entrenadores han destacado en la previa que la concentración será clave para evitar errores que puedan costar caro. El más mínimo descuido puede marcar la diferencia en un duelo tan parejo y con tantos elementos emocionales en juego.

Municipal actualmente se encuentra en el tercer lugar, sumando 7 puntos, producto de 2 victorias (Aurora, Cobán) y un empate (Achuapa). Por su parte, Comunicaciones suma 4 puntos, acumulando 1 victoria, una derrota y un empate en las primeras tres jornadas del torneo.