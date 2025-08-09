Apertura 2025 | Antigua retoma el camino del triunfo y de momento escala al segundo lugar tras vencer a Mictlán

Antigua GFC volvió a demostrar su fortaleza en casa al imponerse 2-0 a Mictlán en el Estadio Pensativo, en duelo correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Los panzas verdes, dirigidos por Mauricio Tapia, regresaron a la senda de la victoria y se colocaron provisionalmente en el segundo lugar de la tabla.

El encuentro inició con un claro dominio del cuadro local, que desde los primeros minutos buscó generar peligro sobre la portería rival. La insistencia rindió frutos al minuto 34, cuando Milton Maciel aprovechó un espacio en el área para definir con precisión y abrir el marcador ante la algarabía de la afición antigüeña.

Mictlán, por su parte, intentó reaccionar en la segunda mitad, pero sus esfuerzos ofensivos se toparon con una defensa sólida y bien organizada por parte del campeón nacional. La falta de contundencia de los conejos fue una constante durante el encuentro.

La sentencia llegó al minuto 68, cuando el árbitro señaló una falta en el área. Desde el punto penal, Óscar Castellanos no falló y colocó el 2-0 definitivo, ampliando la ventaja y sellando la victoria para el conjunto colonial.

Con este resultado, Antigua GFC suma 9 puntos en cuatro jornadas, colocándose momentáneamente en el segundo puesto de la clasificación, a la espera de los resultados de este domingo que definirán su posición final al cierre de la fecha.

El triunfo también representa un impulso anímico para los dirigidos por Tapia, quienes buscan consolidar una racha positiva que les permita pelear nuevamente por los primeros lugares desde las primeras jornadas.

Mictlán, en cambio, sigue sin encontrar el rumbo en el Apertura 2025. Bajo la dirección técnica de Adrián Arías, el equipo apenas acumula dos puntos en cuatro partidos y se ubica en la undécima posición, lo que genera preocupación en sus filas.

El Estadio Pensativo volvió a ser una fortaleza para Antigua, que ahora se prepara para sus próximos compromisos con la confianza renovada y la mira puesta en mantener el protagonismo en el campeonato.