Apertura 2025 | Marquense suma su primer triunfo del torneo ante Cobán Imperial

Marquense consiguió un importante triunfo en condición de local al derrotar por la mínima 1-0 a Cobán Imperial, en un partido disputado y con pocas oportunidades claras de gol. Con este resultado, los Leones suman su primera victoria del campeonato y toman un respiro en la tabla de posiciones.

El único gol del encuentro llegó al minuto 72 gracias a Diego Casas. El delantero protagonizó una gran jugada individual dentro del área pequeña, dejando sin opciones al guardameta cobanero con una definición precisa y potente.

Hasta ese momento, el partido había sido parejo, con ambos equipos cuidando el resultado y buscando no cometer errores defensivos. Sin embargo, la calidad de Casas marcó la diferencia y permitió que Marquense se quedara con los tres puntos.

Para el cuadro local, esta victoria significa mucho más que solo sumar de a tres. El equipo venía de un inicio complicado, con resultados que no reflejaban su esfuerzo, y este triunfo puede ser el punto de partida para una racha positiva.

Por su parte, Cobán Imperial sigue sin encontrar regularidad en el torneo. Con esta derrota, continúa en la parte baja de la tabla y deberá reaccionar pronto si no quiere complicarse en las próximas jornadas.

El partido dejó en claro que Marquense supo aprovechar su condición de local y el apoyo de su afición, que alentó durante los 90 minutos. La entrega en defensa y la efectividad en el momento clave fueron determinantes para el resultado final.

Diego Casas, héroe del encuentro, destacó no solo por su gol, sino también por su movilidad en ataque y su capacidad para generar peligro constante en el área rival. Su actuación fue clave para que los Leones rompieran la mala racha.

Con este triunfo, Marquense suma puntos valiosos y gana confianza de cara a sus próximos compromisos. Ahora, buscará mantener este impulso y seguir escalando posiciones en la tabla del Apertura.