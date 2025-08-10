Torneo Apertura 2025 | Hernán Medford, el gran ausente en el banquillo de Marquense frente a Cobán Imperial

El ciclo de Hernán Medford al frente de Marquense todo apunta que ha llegado a su fin. El técnico costarricense ya no se encuentra presente en el banquillo de los Leones en el compromiso ante Cobán Imperial, lo que confirma los rumores que circularon durante toda la semana sobre su inminente salida del club.

Durante los últimos días, la prensa costarricense y guatemalteca reportó que Medford estaba en la órbita del Club Sport Herediano, equipo de su país natal, que se quedó sin entrenador tras la derrota sufrida ante el Diriangén en la Copa Centroamericana. Las versiones indicaban que había negociaciones avanzadas para su regreso al fútbol tico.

En entrevista previa, el propio Medford reconoció que existían pláticas con el club costarricense, aunque aclaró que “aún no era seguro” su salida de Marquense. Sin embargo, su ausencia en el banquillo leonés en el partido más reciente parece confirmar que el acuerdo con Herediano está prácticamente cerrado.

En las próximas horas se espera el anuncio oficial por parte de la directiva de Marquense, que también deberá presentar al nuevo entrenador que intentará enderezar el rumbo del equipo en el Apertura. La decisión de Medford llega en un momento clave, con el torneo apenas en sus primeras jornadas.

El paso del costarricense por Marquense estuvo marcado por altibajos. Si bien en el torneo pasado logró salvar al equipo del descenso, este arranque de campeonato ha sido complicado: los Leones aún no conocen la victoria y se mantienen en la parte baja de la tabla.

La sombra del descenso, con la que jugaron durante gran parte del torneo anterior, sigue presente. La directiva es consciente de que necesita una reacción inmediata para evitar complicaciones en la tabla acumulada y garantizar la permanencia en Liga Nacional.

Por su parte, Medford deja a Marquense con la sensación de que pudo lograr más. Su carácter fuerte y experiencia internacional aportaron al club, pero los resultados recientes y la oportunidad de volver a dirigir en su país pesaron en su decisión.

Con la salida del “Pelícano”, se abre una nueva etapa para los Leones, que deberán adaptarse rápidamente a las ideas de su próximo entrenador. La afición espera que este cambio traiga consigo una mejora en el rendimiento y resultados que les permitan soñar con algo más que solo evitar el descenso.