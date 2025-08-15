Así marcha la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana de la Concacaf tras disputarse la jornada tres

Así marcha la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana de la Concacaf tras disputarse la jornada tres

Xelajú MC fue el gran protagonista de la tercera jornada de la Copa Centroamericana, al adueñarse del liderato del grupo D y asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Xelajú MC cerró la tercera fecha con paso perfecto y aseguró un cupo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. (Foto Xelajú MC).

La tercera fecha dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, especialmente para los equipos guatemaltecos.

El triunfo de Xelajú MC frente a Real Estelí, el jueves por la noche, permitió a los chivos colocarse en la cima del grupo D con 9 puntos, seguido por Olimpia con 6 y Águila con 3. Hércules y Real Estelí siguen sin sumar unidades.

El encargado de abrir la jornada para los clubes guatemaltecos fue Antigua GFC, que el martes recibió en el estadio Pensativo a Plaza Amador, de Panamá, y cayó por 3-5. Este resultado complicó las aspiraciones de los coloniales, que tras tres fechas suman 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.

El grupo A es liderado por Plaza Amador (6 puntos), seguido de Antigua GFC y Alianza con 4, Liga Alajuelense con 3, y Managua que cierra sin unidades.

Los jugadores de Xelajú MC celebra el gol de Pedro Báez contra Real Estelí. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

El miércoles fue el turno de Municipal, que en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, derrotó 2-1 a Real España, de Honduras.

 Los rojos comenzaron perdiendo, pero reaccionaron para quedarse con una valiosa victoria que los coloca como líderes del grupo B con 5 puntos. Diriangén y Sporting San Miguelito les siguen con 4, Herediano con 3 y Real España aún no suma.

En la fase de grupos de la Copa Centroamericana, avanzan a cuartos de final los dos primeros lugares de cada grupo.

Grupo A

  • Plaza Amador (PAN) – 6 pts
  • Antigua GFC (GUA) – 4 pts
  • Alianza (SLV) – 4 pts
  • Alajuelense (CRC) – 3 pts
  • Managua (NIC) – 0 pts

Grupo B

  • Municipal (GUA) – 5 pts
  • Diriangén (NIC) – 4 pts
  • Sporting San Miguelito (PAN) – 4 pts
  • Herediano (CRC) – 3 pts
  • Real España (HON) – 0 pts

Grupo C

  • Motagua (HON) – 7 pts
  • Saprissa (CRC) – 6 pts
  • Independiente (PAN) – 3 pts
  • Cartaginés (CRC) – 1 pts
  • Verdes (BEL) – 0 pts

Grupo D

  • Xelajú MC (GUA) – 9 pts
  • Olimpia (HON) – 6 pts
  • Águila (SLV) – 3 pts
  • Real Estelí (NIC) – 0 pts
  • Hércules (SLV) – 0 pts

