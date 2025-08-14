Xelajú MC vs Real Estelí: Sigue el en vivo del juego de los chivos en la Copa Centroamericana

Xelajú MC y Real Estelí se enfrentan este jueves en el estadio Cementos Progreso en duelo vital en las aspiraciones del equipo del occidente del país.

|

Los jugadores de Xelajú MC celebra el gol de Yilton Díaz. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

Xelajú MC llega con paso perfecto, después de dos triunfos y con el objetivo de sellar el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El equipo de Amarini Villatoro necesita vencer al Real Estelí, de Nicaragua, para sumar los nueves puntos y avanzar a la siguiente fase del torneo de la Concacaf que reúne a los mejores equipos de la región.

Los chivos lideran el grupo junto a Olimpia con seis puntos, pero el equipo Honduras tiene una mejor diferencia de goles. Mientras que el Real Estelí, el juego contra Xelajú será su segundo partido de la fase de grupos y el primero lo perdió 3-0 ante Olimpia.

Clock icon 14 de agosto 2025, 19:23h

Afición vive con alegría la previa

Un buen número de aficionados de Xelajú MC comparten su respaldo al apoyar al equipo en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6 capitalina. El equipo chivo no juega en su estadio, debido a que no pasó los requisitos solicitados por Concacaf.

Clock icon 14 de agosto 2025, 20:05h

Comienza el partido en el Cementos Progreso

Xelajú MC arranca el juego con el objetivo de los tres puntos ante Real Estelí, de Nicaragua.

Clock icon 14 de agosto 2025, 20:15h

Xelajú MC ya gana el encuentro

Yilton Díaz marca al minuto 5 el primer tanto de Xelajú MC, después de una gran asistencia de Antonio de Jesús López para el 1-0 ante Real Estelí.

Clock icon 14 de agosto 2025, 20:25h

Real Estelí consigue el empate

Carlos Preciado marca la igualdad al minuto 18, después de un desvío de la defensa de Xelajú MC.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

