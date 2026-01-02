Así dio Ricardo Arjona la bienvenida al Año Nuevo con un mensaje emotivo

Tras culminar su residencia en Guatemala, Ricardo Arjona publicó diversos mensajes alusivos al fin de año, dirigidos a sus fanáticos y seres amados.

Durante la época navideña, el cantautor expresó sus buenos deseos para sus seguidores mediante un video: “Mucha familia y mucha salud, que todo lo demás se consigue”, afirmó.

Para dar la bienvenida al nuevo año, Arjona también compartió palabras emotivas en las que expresa que cada año deja una huella en nosotros, acompañadas de otras reflexiones.

“Hay años que duelen. Hay otros que engañan. En el inventario de los sueños, hay años que deben. Sin embargo, ningún año se va sin huellas”, comentó en una publicación en sus redes sociales oficiales acompañada de un vídeo con imágenes de sus giras y fotografías de años anteriores.

La reflexión de Ricardo Arjona durante el inicio del 2026

El mensaje del cantautor también incluye una reflexión sobre la felicidad, el éxito, la esperanza y la gratitud.

“Hay quien busca la felicidad en el espejo, en el éxito, en el dinero. Hay quien la busca adentro, y hay quien se la deja al tiempo, incluso a otras vidas. Cada enero, una esperanza; cada diciembre, un inventario. Nada te pido, 2026, te daré todo lo que soy y lo que tengo. Al 2025, gracias. Los quiero a todos, a los que quiero y a los que no”, concluye en su mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe destacar que Arjona continuará con su gira Lo que el Seco no dijo en otros países. El cantautor tiene presentaciones programadas en Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

Su próximo concierto programado para el 2026 tendrá lugar en Chicago, Illinois, el 30 de enero, en el Allstate Arena.