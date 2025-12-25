“Mucha familia y mucha salud”: el mensaje de Navidad de Ricardo Arjona desde el mar guatemalteco

La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala concluyó el pasado 14 de diciembre, tras una serie de conciertos como parte inicial de su gira Lo que el seco no dijo, realizados en la sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Cada presentación estuvo cargada de anécdotas, momentos íntimos y detalles que hicieron de esta etapa una de las más cercanas y especiales en la trayectoria del cantautor guatemalteco.

Ahora, Arjona se prepara para llevar el espectáculo a otros destinos, con una gira internacional programada para el 2026. En un mensaje navideño, compartido desde el mar guatemalteco, expresó: “Desde Guate, una vez más, mucha familia y mucha salud, porque todo lo demás se consigue... Un abrazo y felices fiestas”.

En otro video, se le observa cantando frente al paisaje marino, con su canción Penthouse de fondo.

La primera presentación de Ricardo Arjona en suelo estadounidense será el próximo viernes 30 de enero en el Allstate Arena, un estadio deportivo ubicado en la ciudad de Rosemont, Illinois, sede de los Chicago Wolves, un equipo profesional de hockey sobre hielo, por lo que el recinto cuenta con capacidad para casi 18 mil 500 espectadores.

Recientemente el artista menciona en otro video publicado en sus redes sociales, la casa donde vivió en Guatemala y luego se traslada a México, donde recuerda detalles de su llegada a ese país y el origen de la canción La historia de un taxi.



El material audiovisual presenta fragmentos de canciones que van desde La historia de un taxi hasta Blanco y negro, publicado en 2023. Arjona recuerda que fue en un mes de noviembre cuando llegó a México, entre fracasos y con la ilusión de iniciar su camino artístico. Narra que, al llegar, un taxista le recomendó hospedarse en un hotel llamado Pisa y le pidió un autógrafo.



“A medio camino, el taxista me preguntó si yo era artista y me pidió un autógrafo antes de que fuera famoso”, relata Arjona en el video. Además, cuenta que el conductor le hizo una petición que terminaría cumpliéndose: “Acuérdese de hacernos una canción a los taxistas”.

El cantautor también compartió un texto: “Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Mi primer hogar fue el Hotel Pisa. Mi primer concierto, el Teatro de la Ciudad. Pensar en el Coloso de Santa Úrsula, Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, como el lugar a donde podrían ir a parar todas aquellas canciones, fue el sueño que no soñé. Como dice la canción: el destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”.

En el video se escucha de fondo su éxito México, lanzado en 1996. La grabación concluye con la frase “Azteca 2026”, lo que sugiere que la próxima parada del artista será en ese estadio. Por ahora, Arjona ha confirmado fechas de su gira en Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y Ecuador.