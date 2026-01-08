Bruce Willis: Cuál es el estado de salud del actor en enero 2026

Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022 se retiró de las cámaras un año después de conocer sobre su enfermedad. Desde entonces todo ha cambiado en la vida del actor.

Su esposa, Emma Heming Willis, comentó en una entrevista con People que celebraciones como el Día de Acción de Gracias y la Navidad han cambiado debido a la enfermedad del actor.

El diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) inspiró a Heming a escribir el libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado), una herramienta para acompañar a otras personas que cuidan a familiares enfermos.

En 2025, un artículo generó confusión al sugerir que la familia del actor estaría dispuesta a donar su cerebro a la ciencia tras su fallecimiento. La información surgió tras el lanzamiento del libro de Heming, pero la interpretación que circuló en redes sociales y algunos medios resultó inexacta.

Un artículo del sitio The WP Times, en el que se citó a Emma Heming Willis, incluyó una frase que provocó múltiples interpretaciones: “Considerar la donación de cerebro después de que un ser querido fallece”. Tras la publicación de The Unexpected Journey, muchos lectores asumieron que Emma había confirmado la donación del cerebro de Willis. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que una reflexión incluida en el libro se tomó fuera de contexto y fue presentada como un hecho.

A principios de 2026 se corrió el rumor que Willis había fallecido. En las últimas horas, medios internacionales han desmentido la noticia propagada en redes sociales. Medios como Milenio destacan que Bruce Willis se encuentra “alejado por completo de la vida pública debido a su delicado estado de salud”.

Una historia con más de tres años

Heming Willis ha compartido en su blog que desde el diagnóstico fue asumiendo el rol de cuidadora. "Esas primeras etapas fueron profundamente aislantes. Luché contra una sensación de impotencia, sintiendo que no tenía control sobre lo que le estaba sucediendo a mi familia. Al mismo tiempo, lidiaba con el dolor, la pérdida de la vida que había conocido, todo mientras criaba a nuestras dos hijas pequeñas", describe.

Willis actualmente vive en una casa adaptada con cuidados las 24 horas, bajo supervisión de su esposa Emma Heming. Ella afirma que mantiene buena salud general y actividad, aunque su cerebro sufre la progresión de la enfermedad.

La enfermedad afecta el lenguaje, la conducta y la personalidad. Según los reportes más recientes, Bruce Willis presenta momentos de lucidez, aunque la comunicación se ha vuelto cada vez más limitada.