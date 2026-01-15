Empire Music Festival 2026: esta es la fecha oficial y line up del EMF

Durante más de diez años, el Empire Music Festival (EMF) se ha consolidado como uno de los eventos artísticos más esperados en Guatemala, al mezclar cultura, diversión y música, y reunir a artistas de talla internacional.

Meses atrás, los organizadores del EMF anunciaron la realización de la undécima edición, prevista para mayo. Con el mensaje: “Durante 10 años, un jardín floreció en el corazón de Guatemala; un lugar donde la música se convirtió en libertad y los sueños en realidad”, se confirmó la llegada del denominado Capítulo 11 de este encuentro musical.

Los organizadores destacaron que en el 2026 comienza un nuevo capítulo para el Empire Music Festival. Este 15 de enero se dio a conocer el cartel oficial de artistas para esta edición.

Con propuestas que van desde música electrónica hasta presentaciones en vivo, el EMF animará la fiesta durante dos días: 1 y 2 de mayo, una tradición que comenzó en el 2014.

El también llamado Jardín de la Libertad presentó finalmente a sus invitados, entre quienes figuran:

Amelie Lens

Cloonee

DJ Snake

Galantis

Grupo Frontera

Illenium

Kapo

Myke Towers

Subtronics

Adam Sellouk B2B Script

Alexis y Fido

Bolo

Caloncho

Chelina Manuhutu

Devault

DJ Guestlist

Dombresky

Domina

Draxx

Edgar V

Innellea

Jesse Baez

Layton Giordani

Morten

Røz

San Pacho

Santos Bravos

Trace

Víctor Mendivil

Armandd G

Bellakeopuntocom

Bohemia Suburbana

Camila Orantes

Glass Collective

Nico Falla

No Trial

Raffy Peyré

Roberto Ruano

Wongraphy

Viento en Contra

Wiko

¿Cómo nació este evento?

Según su sitio web oficial, el Empire Music Festival nació como un ambicioso proyecto que buscaba posicionar a Guatemala en el mapa de los grandes festivales de música de Centroamérica.

Con el propósito de reunir a amantes de diversos géneros musicales en un entorno diseñado para disfrutar al ritmo de artistas nacionales e internacionales, el festival se transformó en un punto de encuentro que convoca a guatemaltecos y extranjeros para vivir la música en comunidad.

Horarios del evento

El Empire Music Festival anunció los horarios en los que se desarrollará el evento, según su sitio web:

Viernes 1 de mayo del 2026

Hora de ingreso: 13.00 horas

Hora de cierre: 1.00 horas

Sábado 2 de mayo del 2026

Hora de ingreso: 13.00 horas

Hora de cierre: 1.00 horas

El festival se realizará en El Jocotillo, kilómetro 37.5 de la carretera a El Salvador, punto que se convertirá en el epicentro de la diversión. Este espacio contará con canopy, teleférico y resbaladero gigante para garantizar la recreación de los asistentes.

Además, se ofrecerán opciones de camping para quienes deseen conectarse con la naturaleza, la música y compartir un buen momento con amigos o en pareja.