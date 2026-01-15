Escenario
Empire Music Festival 2026: esta es la fecha oficial y line up del EMF
La fiesta vuelve a Guatemala con uno de los festivales musicales más destacados del año: el Empire Music Festival. Estos son los artistas confirmados.
En el 2025, los guatemaltecos podrán disfrutar de la décima edición del Empire Music Festival. (Foto Prensa Libre: Cortesía EMF)
Durante más de diez años, el Empire Music Festival (EMF) se ha consolidado como uno de los eventos artísticos más esperados en Guatemala, al mezclar cultura, diversión y música, y reunir a artistas de talla internacional.
Meses atrás, los organizadores del EMF anunciaron la realización de la undécima edición, prevista para mayo. Con el mensaje: “Durante 10 años, un jardín floreció en el corazón de Guatemala; un lugar donde la música se convirtió en libertad y los sueños en realidad”, se confirmó la llegada del denominado Capítulo 11 de este encuentro musical.
Los organizadores destacaron que en el 2026 comienza un nuevo capítulo para el Empire Music Festival. Este 15 de enero se dio a conocer el cartel oficial de artistas para esta edición.
Con propuestas que van desde música electrónica hasta presentaciones en vivo, el EMF animará la fiesta durante dos días: 1 y 2 de mayo, una tradición que comenzó en el 2014.
El también llamado Jardín de la Libertad presentó finalmente a sus invitados, entre quienes figuran:
Amelie Lens
Cloonee
DJ Snake
Galantis
Grupo Frontera
Illenium
Kapo
Myke Towers
Subtronics
Adam Sellouk B2B Script
Alexis y Fido
Bolo
Caloncho
Chelina Manuhutu
Devault
DJ Guestlist
Dombresky
Domina
Draxx
Edgar V
Innellea
Jesse Baez
Layton Giordani
Morten
Røz
San Pacho
Santos Bravos
Trace
Víctor Mendivil
Armandd G
Bellakeopuntocom
Bohemia Suburbana
Camila Orantes
Glass Collective
Nico Falla
No Trial
Raffy Peyré
Roberto Ruano
Wongraphy
Viento en Contra
Wiko
¿Cómo nació este evento?
Según su sitio web oficial, el Empire Music Festival nació como un ambicioso proyecto que buscaba posicionar a Guatemala en el mapa de los grandes festivales de música de Centroamérica.
Con el propósito de reunir a amantes de diversos géneros musicales en un entorno diseñado para disfrutar al ritmo de artistas nacionales e internacionales, el festival se transformó en un punto de encuentro que convoca a guatemaltecos y extranjeros para vivir la música en comunidad.
Horarios del evento
El Empire Music Festival anunció los horarios en los que se desarrollará el evento, según su sitio web:
Viernes 1 de mayo del 2026
- Hora de ingreso: 13.00 horas
- Hora de cierre: 1.00 horas
Sábado 2 de mayo del 2026
- Hora de ingreso: 13.00 horas
- Hora de cierre: 1.00 horas
El festival se realizará en El Jocotillo, kilómetro 37.5 de la carretera a El Salvador, punto que se convertirá en el epicentro de la diversión. Este espacio contará con canopy, teleférico y resbaladero gigante para garantizar la recreación de los asistentes.
Además, se ofrecerán opciones de camping para quienes deseen conectarse con la naturaleza, la música y compartir un buen momento con amigos o en pareja.