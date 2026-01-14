Gaby Moreno formará parte del elenco de “Hadestown”, el exitoso musical de Broadway

La cantante, compositora y productora Guatemala Gaby Moreno, continúa con su exitosa carrera y debido a su capacidad artística, este miércoles 14 de enero se confirmó que será la primera connacional que formará parte de un elenco en un musical de Broadway.

Sus nueve producciones discográficas, Still The Unknown (2009), Illustrated Songs (2011), Postales (2012), Posada (2014), Ilusión (2016), ¡Spangled! (2019), Alegoría (2022), X Mí (Vol. 1) (2023) y DUSK (2024), le han concedido un lugar especial en listas de reproducción mundial, estaciones de radio de varios países, la aceptación y apoyo de admiradores de varias generaciones y en distintos continentes. Además, ha cautivado con su voz en el blues, jazz, soul y R&B, entre otros y con sus interpretaciones en español, inglés, francés y portugués.

La artista nacional ha sido galardonada con los máximos reconocimientos de la música internacional entre los que figuran los siguientes:

En el 2013 obtuvo un Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo, premio que destacó su talento.

En el 2023 recibió un Latin Grammy como productora en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por su trabajo en el álbum Vida de Omara Portuondo.

En el 2024 obtuvo un Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino con su producción X Mí (Vol. 1), premio que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos destacó su calidad como compositora e intérprete.

Esas y otras distinciones ubican a Moreno como la artista guatemalteca más versátil a nivel internacional. Además, sus canciones han acompañado diferentes anuncios, series de televisión, películas, y cortometrajes.

“¿Quién hace brillar el sol del verano? La ganadora del Grammy, Gaby Moreno, se une a Hadestown como Perséfone”, se publicó en las redes sociales del musical exitoso de Broadway.

De qué trata Hadestown

De acuerdo con Broadway, Hadestown es un musical donde una canción puede cambiar el destino.

Este aclamado musical de Anaïs Mitchell y la directora Rachel Chavkin ha ganado ocho premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical y el Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical.

Ha sido interpretado por un vibrante elenco de actores, cantantes, bailarines y músicos. Además, entrelaza dos historias míticas: la de los jóvenes soñadores Orfeo y Eurídice, y la del Rey Hades y la Reina Perséfone, que invita a un viaje inolvidable al inframundo y de regreso.

Qué personaje interpretará Gaby Moreno

El musical Hadestown invita al público a imaginar cómo podría ser el mundo y la artista guatemalteca tomará el papel de la Reina Perséfone y con ello demuestra que sigue conquistando a multitudes con su voz, estilo, calidad interpretativa y su propuesta sonora y escénica.

Más detalles de Hadestown

El exitoso musical de Broadway se encuentra en su séptimo año y dará la bienvenida a un nuevo elenco principal a partir del próximo 3 de marzo.

Además de la multipremiada artista guatemalteca Gaby Moreno, la compañía contará con la estrella de Disney Channel y Broadway Joshua Colley como "Orfeo", la estrella de cine y televisión Gary Dourdan como "Hades", el ganador de premios Tony y Grammy J. Harrison Ghee como "Hermes", y la estrella emergente de Broadway Jordan Tyson como "Eurídice".