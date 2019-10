Gaby Moreno presenta ¡Spangled!, un álbum lleno de historia y cultura

Gaby Moreno promociona ¡Spangled!, su nueva producción discográfica. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Tres años después de haber presentado su último álbum, Gaby Moreno regresa con una producción en la que incluye 10 temas.

La cantautora guatemalteca lanzó este viernes ¡Spangled!, su sexto disco de estudio, una producción en la que contó con la colaboración del músico, compositor, arreglista y productor estadounidense Van Dyke Parks y con el que trabajaron 3 temas en inglés, 5 en español y 2 en portugués.

Moreno comenzó con la promoción de ¡Spangled! en julio de 2018 y presentó el primer sencillo de la producción titulado The Immigrants, un tema que expone lo que sucede en la actualidad en EE. UU. y con el que muestra su apoyo a los migrantes.

El segundo sencillo de su nuevo álbum fue Across the Borderline y se lanzó en julio pasado junto a su videoclip oficial.

¡Spangled! es un disco muy latino y muy clásico que incluye ritmos de joropo, vals, bolero, bossa nova, tropicalia y un poco de rock. Para Latinoamérica, el álbum se promocionará bajo el sello Metamorfosis y para el resto del mundo saldrá con el sello Nonesuch Records, que es parte de Warner Music.

Los formatos

¡Spangled! se puede comprar de forma digital en iTunes y se puede escuchar en plataformas streaming como Deezer y Spotify, entre otras. Además, se podrá adquirir en CD y Vinilo.

El álbum físico estará disponible en Estados Unidos, Australia y Europa. En Guatemala, se podrá adquirir en los próximos días.

En entrevista para Prensa Libre, Moreno aseguró que está llena de emociones por compartir las nuevas melodías y agradeció el apoyo. Además, compartió detalles de su nuevo material, de su reciente gira.

En ocasiones anteriores ha comentado que este disco llevó 10 años de trabajo. ¿Por qué demoró ese tiempo en publicarse y cómo es que se tuvo la paciencia para esperar?

Hace 11 años conocí a Van Dyke a través de amigos mutuos en Los Ángeles. Nos juntamos a cenar y platicamos de la música que tanto nos gusta de Latinoamérica. A los pocos días me mandó un arreglo para orquesta sinfónica. Yo en aquella época estaba aún lanzando mi segundo disco. Cada uno se fue por su rumbo, yo me fui a grabar mis discos, a hacer mis giras, pero siempre seguimos en contacto y hablando de ese sueño. Sabíamos que iba a llegar el momento ideal para hacerlo. Y así fue como desde hace 3 años lo retomamos.

¿Cómo fue la producción, su proceso de grabación, mezcla y masterización?

Las grabaciones comenzaron hace 3 años. Yo estaba entre giras, así que cada vez que llegaba a Los Ángeles buscábamos tiempo en el estudio para trabajar con las canciones. Lo hicimos por partes. Un músico a la vez. Lo primero que grabamos fueron todas mis voces. Y yo también hice todos los coros. Después fuimos agregando a cada músico de la orquesta.

Se dice que álbum representa varias épocas y países de Norte, Centro y Sudamérica. ¿Cuáles son y por qué?

Hay un joropo de Venezuela, un bolero de Panamá y Puerto Rico, ritmos de calipso/rock de Trinidad y una balada del Sudoeste americano como lo es Across The Borderline. Pasamos por todas las épocas de oro. Esto no fue premeditado. Simplemente nos mandábamos ideas de canciones que nos gustaban y nos fuimos dando cuenta después de donde realmente venía. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el tema Historia de un Amor es de un compositor panameño. Eso me gustó mucho. Por eso decimos que este disco celebra la migración de las canciones a través de las Américas.

¿Cómo describe a Van Dyke Parks y qué ha aprendido al trabajar con él?

Van Dyke es un verdadero tesoro nacional de Estados Unidos y el mundo musical. He aprendido muchísimo junto a él. Producir este disco juntos fue increíble para mí, pues yo nunca había grabado con arreglos para orquesta sinfónica. Es totalmente distinto a lo que yo he venido haciendo. Junto a él, siento que mi oído musical se fortaleció un poco más. Mi voz en este disco es como otro instrumento más de la orquesta, así que tuve que aprender a usarlo en un contexto distinto, fuera de mi hábitat usual y mi zona de confort.

A propósito del vinilo. ¿Por qué razón se apostó por ese formato?

Es el formato más fiel al sonido de la grabación. Se que hay muchas personas que prefieren el sonido del vinilo, es toda una experiencia sentarse a escuchar un disco entero.

En la actualidad se encuentra de gira por India y Europa. ¿Ha incluido o incluirá temas del nuevo álbum durante las presentaciones?

En esta gira estoy tocando con mi banda que somos 4 músicos (Sebastian Aymanns en la batería, Kimon Kirk en el bajo y Martin Meixner en el piano) y los únicos temas de este disco que he estado tocando en vivo son Across The Borderline, The Immigrants, Historia de un Amor y El Sombrerón. Pero hacemos nuestras propias versiones ya que es imposible recrear lo que se escucha en el disco, eso será en algunos conciertos que estamos planificando para 2020 con orquesta sinfónica.

Las canciones explicadas por Gaby Moreno

1. Across the Borderline (feat. Jackson Browne)

Esta canción fue compuesta en la década de 1980 por Ry Cooder, John Hiatt y Jim Dickinson para la película The Border (Jack Nicholson). Un dato curioso es que al inicio de esta película salen imágenes de Guatemala.

2. Alma Llanera

Considerado el segundo himno de Venezuela. Esta fue la primera canción que escogimos para el disco. Todo comenzó con Alma Llanera.

Le mandé a Van Dyke un demo tocando mi guitarra y a los dos días él me mandó el arreglo completo. Fue allí donde tuve la certeza de que este iba a ser un proyecto y una colaboración muy especial.

3. The Immigrants

Compuesta en 1998 por David Rudder de Trinidad, un cantante y compositor de Calypso.

Escribió este tema como protesta a los ataques por parte de la policía de Nueva York en contra de un inmigrante de Haití (Abner Louima). Con Van Dyke le ajustamos algunas frases para actualizarlo y reflejar lo que estamos viviendo lo inmigrantes en todo Estados Unidos.

4. Historia de un Amor

Bolero escrito en 1955 por el compositor de Panamá, Carlos Eleta Almarán. Se ha traducido a más de 10 idiomas. Es uno de los temas más reconocidos en toda Latinoamérica.

El requinto en nuestra versión fue grabado por el mexicano Celso Duarte.

5. Nube Gris

Vals peruano compuesto por Eduardo Márquez Talledo.

Me encantan las armonías de esta canción y todas las distintas voces que grabé en los coros.

6. I’ll Take a Tango

Este tema fue compuesto por el americano Alex Harvey pero la versión que me enseñó Van Dyke fue la de Harry Nilsson. Nos pareció interesante como se habla del amor por el tango en este tema con ritmos de rock.

7. Esperando Na Janela

Gilberto Gil es uno de mis artistas y compositores favoritos de Brasil, así que sabía que debía incluir unos de sus temas en este disco. Me encanta el ritmo de esta canción. Un clásico del movimiento Tropicalia al que pertenece Gilberto.

8. El Sombrerón (Revisited)

El único tema original mío en el disco ¡Spangled!. Compuse esta canción hace más de 10 años y el primer arreglo que tuvo fue el de Van Dyke en esa época. Por eso quise incluirlo ahora en este disco, para que escuchen el arreglo original que me parece fantástico y totalmente distinto al de mi disco Postales.

9. O, Cantador

Buscando otros temas de Brasil, recordé esta canción que es una de mis favoritas compuesta por Dori Caymmi. La versión que me encanta es la de Elis Regina cantándola en vivo en un programa de los 60s en Brasil. Amo la letra y la melodía. Van Dyke le hizo un arreglo maravilloso solo de cuerdas. La guitarra acústica fue grabada por Anthony Wilson, de mis guitarristas de jazz favoritos.

10. Espérame en el Cielo

Este bolero viene de Puerto Rico, compuesto por Francisco Lopez Vidal.

Es la única canción en el disco en donde Van Dyke canta conmigo.

Me parece un hermoso cierre del disco.

Curiosidades de ¡Spangled!

La portada del álbum fue diseñada por el artista alemán Klaus Voormann, el mismo que diseñó la portada de Revolver, el disco de Los Beatles que lució un famoso collage.

Across The Borderline tiene un solo de guitarra de Ry Cooder, quien es el compositor de la canción y uno de los guitarristas favoritos de Gaby Moreno. Ry también es conocido por la producción que hizo con el disco de Buena Vista Social Club.

Otro de los músicos favoritos de Moreno que toca en el disco es Jim Keltner, quien fue el baterista que tocó junto a John Lennon en el disco Imagine, y con George Harrison también. A él lo pueden escuchar en The Immigrants, Across The Borderline, I’ll Take a Tango y Esperando Na Janela.

Así se conforma el vinilo

Lado A:

Across The Borderline

Alma Llanera

The Immigrants

Historia de un Amor

Nube Gris

Lado B:

I’ll Take a Tango

Esperando Na Janela

El Sombrerón

O Cantador

Espérame en el Cielo

