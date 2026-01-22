Mundial 2026: EE. UU. habilita visados exprés para quienes ya tienen entradas

El Departamento de Estado de Estados Unidos activó este martes el sistema FIFA Pass, un programa de citas prioritarias para la obtención de visados destinado a personas que ya han adquirido boletos para asistir a partidos del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en territorio estadounidense, así como en México y Canadá.

Como parte de este programa especial, Washington desplegará a más de 500 funcionarios consulares adicionales para procesar las solicitudes de visado relacionadas con el torneo, según confirmó a la agencia EFE un funcionario del Departamento de Estado.

El grupo de trabajo de la Casa Blanca, encargado de la organización del evento, ha señalado que más del 80 por ciento de los países han registrado reducciones en los tiempos de espera para la obtención de visados.

Durante el proceso de cita, el solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos migratorios y que tiene intención de abandonar el país una vez concluya el torneo. “La seguridad de Estados Unidos y la protección de nuestras fronteras siempre serán nuestra prioridad”, subrayó el funcionario.

Por su parte, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, reiteró que “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”. En una conferencia previa al sorteo del Mundial, Giuliani no descartó la posibilidad de redadas o detenciones de inmigrantes, en línea con políticas migratorias estrictas adoptadas durante el gobierno de Donald Trump.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó a finales de 2025 que la demanda de boletos ha sido histórica, con más de 150 millones de solicitudes recibidas, una cifra casi 30 veces superior a la capacidad disponible.