Champions League: Así quedan las series de playoff y este es el rival que enfrentará el Real Madrid

Este viernes 30 de enero se llevó a cabo en Nyon, Suiza, el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League, una etapa decisiva en el nuevo formato de la Fase de Liga. En esta ronda, 16 equipos se enfrentarán en eliminatorias de ida y vuelta por uno de los ocho boletos restantes hacia los octavos de final.

Por segundo año consecutivo, la competición se rige bajo este sistema: los ocho mejores clasificados avanzan directamente a octavos, mientras que los clubes ubicados entre los puestos 9 y 24 deben superar una serie de vida o muerte para seguir en carrera.

Real Madrid y Mourinho, cara a cara: Entre los cruces más destacados aparece el duelo entre el Real Madrid, máximo ganador de la competencia con 15 títulos, y el Benfica, equipo que lo venció 4-2 en la última jornada de la fase regular.

El morbo adicional lo aporta el regreso del técnico portugués José Mourinho al estadio Santiago Bernabéu, ahora como estratega del conjunto lisboeta. El partido de ida se jugará en el Estadio da Luz, mientras que la vuelta tendrá lugar en la capital española.

Cabezas partido de vuelta en casa

Los ocho cabezas de serie —Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen— contarán con la ventaja de cerrar la eliminatoria como locales. El sorteo no tuvo restricciones, permitiendo cruces entre equipos del mismo país, algo que se concretó.

Cruces completos de los playoffs

Mónaco (FRA) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Galatasaray (TUR) vs Juventus (ITA)

Benfica (POR) vs Real Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER) vs Atalanta (ITA)

Qarabag (AZE) vs Newcastle United (ENG)

Club Brujas (BEL) vs Atlético de Madrid (ESP)

Bodø/Glimt (NOR) vs Inter de Milán (ITA)

Olympiacos (GRE) vs Bayer Leverkusen (GER)

Entre los duelos más atractivos se encuentra el enfrentamiento entre el campeón defensor PSG y el Mónaco, en un clásico del fútbol francés con boleto europeo en juego. Además, el Inter de Milán visitará al sorprendente Bodø/Glimt, equipo noruego que ha llamado la atención con su destacada actuación en la fase de Liga en dónde vencio al Manchester City y Atlético de Madrid.

Fechas oficiales

Partidos de ida : martes 17 y miércoles 18 de febrero

: martes 17 y miércoles 18 de febrero Partidos de vuelta: martes 24 y miércoles 25 de febrero

La fase de playoffs se perfila como una instancia vibrante, con grandes nombres obligados a rendir al máximo para no quedar fuera prematuramente en el camino hacia la final de Budapest Hungria 2026.

Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios avanzarán a los octavos de final, cuyo sorteo se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026.