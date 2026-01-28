Fútbol Internacional
Champions League: Estos son los ocho equipos que avanzan a octavos y los 16 que jugarán el play-off
La fase de liga de la Champions League dejó definidos a los ocho clasificados directos a octavos y a los gigantes que deberán pasar por el repechaje, en una jornada marcada por el pleno del Arsenal y el agónico gol del portero Trubin que salvó al Benfica.
Arsenal, líder de la fase de liga de la Champions League con puntaje perfecto. (Foto Prensa Libre; EFE).
La última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League definió a los equipos que avanzan directamente a los octavos de final y a aquellos que deberán disputar la eliminatoria previa.
El FC Barcelona logró colarse entre los ocho primeros clasificados, asegurando su lugar en los octavos, mientras que Real Madrid y Atlético de Madrid no pudieron sellar su clasificación directa y tendrán que superar una ronda extra.
El Arsenal, con un rendimiento perfecto, fue el único club que ganó todos sus partidos, lo que lo posiciona como uno de los grandes candidatos para llegar a la final que se celebrará en Budapest. El cuadro inglés lideró la clasificación con puño de hierro y es uno de los grandes candidados al titulo.
Los equipos clasificados directamente para los octavos de final son: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City.
Repechaje para octavos: Real Madrid, Atlético y otros grandes, al playoff
Los clubes ubicados entre las posiciones 9 y 24 deberán disputar una eliminatoria previa a doble partido. Entre ellos se encuentran pesos pesados como el Real Madrid (9°), el Inter de Milán (10°), la Juventus (13°) y el Atlético de Madrid (14°), que ahora deberán afrontar un desafío extra para continuar en el certamen.
Uno de los momentos más insólitos lo protagonizó el Benfica, que logró su clasificación gracias a un gol agónico de su portero ucraniano Anatoliy Trubin en tiempo de reposición, desplazando por diferencia de goles al cuadro del Olympique Marseille.
Cruces del repechaje (ida: 17 y 18 de febrero | vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026)
- Mónaco/Qarabag vs. Paris Saint Germain/Newcastle
- Club Brujas/Galatasaray vs. Juventus/Atlético de Madrid
- Bodo Glimt/Benfica vs. Real Madrid/Inter
- Dortmund/Olympiacos vs. Atalanta/Bayer Leverkusen
Sorteo de octavos de final, cuartos y semifinales
El sorteo para la siguiente ronda se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026, donde se emparejarán los clubes ya clasificados directamente con los ganadores de la eliminatoria previa. Los cruces serán trazados en dos rutas posibles:
- Barcelona o Chelsea vs. Repechaje 1
- Liverpool o Tottenham vs. Repechaje 2
- Sporting CP o Manchester City vs. Repechaje 3
- Arsenal o Bayern Múnich vs. Repechaje 4
El camino hacia Budapest 2026 ya está definido y cada partido promete ser una batalla de alto voltaje en busca del trofeo más codiciado del fútbol europeo.
Champions League journey continues ✅#UCL pic.twitter.com/j6skDC3eIU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026