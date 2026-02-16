“Nuestro objetivo no es solo eliminar al Benfica, es ganar la Champions” afirma Álvaro Arbeloa

La ambición marcó el mensaje que trasladó Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, en la sala de prensa del estadio Da Luz, donde cayó derrotado hace 20 días y se reencuentra con el Benfica en una eliminatoria de acceso a octavos de final de una Liga de Campeones que, dijo, es el objetivo de su equipo.

“Sabemos de la dificultad del partido, del rival, del ambiente de aquí y de la exigencia que supone para nosotros. El nivel que tenemos que dar para sacar un buen resultado y que debemos dar el máximo para ganar, que es el objetivo. Muy mentalizados para sacar lo mejor de nosotros mismos”, aseguró, enfocando a la ida en Lisboa.

“Siempre pensamos en ganar. Nuestro objetivo no es solo eliminar al Benfica, es ganar la ‘Champions’. Es a lo que te obliga este escudo. Pasar la eliminatoria no es una venganza, es un objetivo”, añadió.

Poco dado a hablar públicamente de porcentajes de favoritismo en la eliminatoria ante el equipo de José Mourinho, Arbeloa puso el foco en sus jugadores, agradecido por la implicación y la reacción que ve en el equipo.

“Desde que he llegado he visto una gran predisposición de todos los jugadores. Les hago hincapié en que lo difícil lo tienen que hacer ellos. En el fútbol es mucho más fácil ser entrenador que jugador. Siempre es más fácil decir lo que hay que hacer, que entrar al campo y hacerlo. Ellos son los verdaderos protagonistas que tienen que llevarse gran parte del mérito”, dijo.

La buena dinámica liguera, con ocho triunfos consecutivos —cinco con Arbeloa al mando—, la desea trasladar a la Liga de Campeones en el momento de la verdad, con la llegada de las eliminatorias.

“Lo bueno del equipo es gracias al esfuerzo y trabajo de todos. Preparan cada partido como si fuese una final y con esa mentalidad, esa exigencia de todos, están llegando buenos resultados, pero con la confianza de que podemos ir a más”, señaló.

Aprendida la lección de Da Luz y reconociendo que no hay mucho factor sorpresa por parte de José Mourinho, ni suyo al rival, el técnico madridista pidió a sus jugadores “90 minutos de concentración máxima”, con atención especial “en el balón parado”.

“Para nosotros es un partido nuevo, no pensamos en otra cosa. El último partido está analizado, pero el de ahora es nuevo y queremos dar un gran rendimiento con otro objetivo que no sea ganar. Es lo que pensamos al salir a cualquier campo”, sentenció, sin dar pistas del once que alineará ni si estará en él Kylian Mbappé, tras no jugar ante la Real Sociedad por molestias en la rodilla izquierda.