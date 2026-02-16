Girona se impone con remontada 2-1 sobre Barcelona, tras un gol agónico

El partido disputado en el estadio Municipal de Montilivi resultó en una amarga derrota para los Blaugranas por 2 a 1 en el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga. Barcelona tomó la iniciativa y se puso en ventaja al minuto 13′ del segundo tiempo con un gol de cabeza de Pau Cubarsi.

Sin embargo, el desarrollo del partido cambió y Girona remontó con éxito el marcador. Primero, con un disparo de Thomas Lemar (16′ de la segunda mitad), y luego, con otro tanto de Fran Beltrán, otra vez de jugada, transcuridos 41′ de la misma etapa.

Barcelona no pudo sacar el triunfo de visitante y cayó a pesar de haberse acercado más al arco con 25 remates. Del total de disparos ejecutados, 12 fueron al arco, 2 desviados por el poste y 10 afuera. El delantero de Barcelona Lamine Yamal desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 47 del primer tiempo.

Fran Beltrán se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Girona metió 1 gol y efectuó 12 pases correctos. Otro jugador importante en el partido fue Joel Roca. El mediocampista de Girona acertó 26 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, planteó una estrategia 4-5-1 con Paulo Gazzaniga en el arco; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind y Arnau Martinez en la línea defensiva; Axel Witsel, Iván Martín, Viktor Tsygankov, Thomas Lemar y Bryan Gil en el medio; y Vladyslav Vanat en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-3-3 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric García y Gerard Martín en defensa; Fermín López, Frenkie de Jong y Dani Olmo en la mitad de cancha; y Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Municipal de Montilivi fue César Soto Grado. Girona visitará a Alavés en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de local frente a Levante. Terminado el encuentro, el equipo local queda con 29 puntos y en el décimo segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 58 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Girona

66′ 2T – Salieron Thomas Lemar por Fran Beltrán y Bryan Gil por Joel Roca

91′ 2T – Salió Iván Martín por Alejandro Francés

Amonestado en Girona:

54′ 2T Vitor Reis (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Girona:

53′ 2T Joel Roca (Roja directa)

Cambios en Barcelona

62′ 2T – Salieron Raphinha por Roony Bardghji y Gerard Martín por Alejandro Balde

72′ 2T – Salieron Ferran Torres por Robert Lewandowski, Eric García por Ronald Araújo y Vladyslav Vanat por Claudio Echeverri

79′ 2T – Salió Dani Olmo por Marc Bernal

Amonestados en Barcelona: