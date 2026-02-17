Videos: Así fue el momento de tensión provocado por presuntos actos racistas hacia Vinícius Jr. tras el gol del brasileño

En el partido de ida del playoff entre Benfica y Real Madrid, el árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro al inicio del segundo tiempo, tras el gol de Vinícius Jr. y su celebración, que provocó la reacción airada del público en el estadio Da Luz.

La situación se tensó cuando el argentino Gianluca Prestianni confrontó a Vinícius, acción que terminó con tarjeta amarilla para el brasileño. Durante ese cruce, el atacante del Real Madrid denunció haber recibido insultos racistas por parte del jugador argentino.

Ante la gravedad de la acusación, Letexier activó el protocolo contra el racismo y suspendió momentáneamente el partido. A pesar de la pausa, se produjeron discusiones entre miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, lo que obligó a intervenir tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho.

¡VINI JR. GRITÓ EL GOL CONTRA LOS HINCHAS DE BENFICA Y OTAMENDI SE LO RECRIMINÓ!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uKffAyVdvk — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) February 17, 2026

Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción. con el Real Madrid ganando 0-1.