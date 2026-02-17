Fútbol Internacional
Videos: Así fue el momento de tensión provocado por presuntos actos racistas hacia Vinícius Jr. tras el gol del brasileño
El árbitro François Letexier detuvo el Benfica–Real Madrid al inicio del segundo tiempo tras el gol de Vinicius JR al minuto 50, tras la denuncia del brasileño por presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni.
El delantero argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, se tapa la boca mientras discute con el delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior. (Foto Prensa Libre: AFP).
En el partido de ida del playoff entre Benfica y Real Madrid, el árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro al inicio del segundo tiempo, tras el gol de Vinícius Jr. y su celebración, que provocó la reacción airada del público en el estadio Da Luz.
La situación se tensó cuando el argentino Gianluca Prestianni confrontó a Vinícius, acción que terminó con tarjeta amarilla para el brasileño. Durante ese cruce, el atacante del Real Madrid denunció haber recibido insultos racistas por parte del jugador argentino.
Ante la gravedad de la acusación, Letexier activó el protocolo contra el racismo y suspendió momentáneamente el partido. A pesar de la pausa, se produjeron discusiones entre miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, lo que obligó a intervenir tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho.
¡VINI JR. GRITÓ EL GOL CONTRA LOS HINCHAS DE BENFICA Y OTAMENDI SE LO RECRIMINÓ!— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) February 17, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uKffAyVdvk
Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción. con el Real Madrid ganando 0-1.
Tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) February 17, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uOSQeC9tXC