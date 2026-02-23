David Faitelson cuestiona si es conveniente que México sea sede del Mundial, tras los incidentes en Guadalajara

México se encuentra en alerta desde el domingo, luego de confirmarse la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La caída del narcotraficante provocó una serie de hechos violentos en Jalisco y otros estados, lo que encendió el debate sobre la seguridad nacional a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre las voces que reaccionaron se encuentra la del periodista deportivo David Faitelson, quien cuestionó si México realmente cuenta con las condiciones necesarias para ser sede mundialista, especialmente tras los episodios de violencia en Guadalajara, una de las ciudades anfitrionas.

El Mundial —que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá— se disputará del 11 de junio al 19 de julio del 2026, con un total de 104 partidos, la mayoría en territorio estadounidense. México albergará 13 encuentros, lo que lo convierte en el primer país en la historia en celebrar tres Copas del Mundo.

En Guadalajara, específicamente en el estadio Akron, están programados cuatro partidos, pese al clima de tensión que se vive tras la muerte del líder criminal.

A través de su cuenta de X, Faitelson expresó: “La realidad fue siempre la misma: México, como país, no estaba preparado para ser sede de un evento mundial masivo del deporte… No podemos tapar el sol con un dedo… Estamos en medio de una guerra…”

Tambien indico " México podría ser el primer país en guerra (las cosas hay que decirlas como son) que organiza un evento masivo como un Mundial de Futbol…"

Sus declaraciones generaron polémica entre sus seguidores, quienes lo acusaron de exagerar o de emitir comentarios fuera de lugar y exageradas

A solo cuatro meses de que ruede el balón en la cancha del estadio Banorte (antes estadio Azteca), la incertidumbre persiste. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado respecto de la situación de seguridad en México.