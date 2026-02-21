¡Floyd Mayweather regresa al ring! El invicto anuncia su retorno al boxeo profesional tras nueve años retirado

Floyd Mayweather confirmó su regreso al boxeo profesional después de nueve años alejado del deporte que lo convirtió en leyenda. El excampeón mundial en cinco divisiones diferentes anunció que volverá al ring tras mantener su récord invicto de 50 victorias sin ninguna derrota desde su retiro en 2017.

"Money" Mayweather cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero y reveló sus planes de regresar a la acción profesional mediante un comunicado oficial. El boxeador estadounidense informó que su retorno al cuadrilátero será después de su combate de exhibición contra Mike Tyson, programado para mediados de este año.

"Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento", declaró Mayweather con la confianza que lo caracteriza.

Exhibiciones tras el retiro

Desde que colgó los guantes en 2017, Floyd Mayweather no ha estado completamente alejado del ring. El excampeón mundial ha participado en varios combates de exhibición que le han generado millones de dólares, manteniendo su estatus como uno de los peleadores mejor pagados de la historia.

Entre sus peleas de exhibición más sonadas destaca el enfrentamiento contra el youtuber Logan Paul en Miami, combate que generó gran expectación mediática y millonarias ganancias. Estas exhibiciones le han permitido mantenerse activo y en forma mientras preparaba su regreso oficial.

El mejor libra por libra de la historia

Floyd Mayweather es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra en la historia del pugilismo. Su récord perfecto de 50-0 lo ubica entre las leyendas del deporte, habiendo conquistado títulos mundiales en cinco categorías diferentes durante su brillante carrera profesional.

Ahora, a punto de cumplir 49 años, "Money" busca añadir más capítulos a su legado y demostrar que todavía puede competir al más alto nivel. El anuncio de su regreso ha generado gran expectación en el mundo del boxeo, donde todos esperan conocer quién será su próximo rival en el cuadrilátero.