Lester Martínez se enfrentará a Immanuwel Aleem por el título interino vacante de peso supermedio del WBC

El boxeador guatemalteco Lester Normandy Martínez regresará a los cuadriláteros el próximo mes de marzo, en un nuevo combate con el que buscará mantener su condición de invicto y seguir consolidándose como uno de los referentes del boxeo latinoamericano.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó este jueves que el pugilista petenero disputará el título interino supermediano, actualmente vacante, frente al estadounidense Immanuwel Aleem. Este enfrentamiento marcará el regreso de Martínez seis meses después de su última presentación profesional.

La velada se desarrollará en el National Orange Show Event Center, en San Bernardino, California, Estados Unidos. Cabe mencionar que, en esta ocasión, Lester Martínez buscará hacer historia al convertirse en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Guatemala, un objetivo que ha perseguido desde su debut profesional..

Desde su debut profesional en 2019 —cuando sorprendió al mundo al noquear al excampeón Ricardo Mayorga—, Martínez ha disputado 20 peleas, con un balance de 19 victorias (16 por nocaut) y un empate por decisión dividida, registrado en su más reciente combate, el pasado 13 de septiembre de 2025, frente al duro contendiente de Christian Mbilli.

Con este nuevo desafío, Lester Martínez continúa acercándose a la cima del boxeo mundial y reafirma su estatus como una de las figuras más importantes del pugilismo latinoamericano.

Fecha del combate

El combate entre Martínez y Aleem está programado para el sábado 21 de marzo, en territorio estadounidense, dónde disputará el título interino supermediano,