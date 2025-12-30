Jake Paul reacciona al accidente automovilístico de Anthony Joshua: “La vida es más importante que el boxeo”

Jake Paul se pronunció sobre el grave accidente automovilístico que protagonizó Anthony Joshua en Nigeria el pasado lunes 29 de diciembre. El youtuber y boxeador estadounidense publicó un mensaje en redes sociales expresando su apoyo al británico tras conocerse que dos miembros de su equipo perdieron la vida en el incidente.

El vehículo en el que viajaba Joshua como pasajero colisionó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, causando la muerte de dos entrenadores que lo acompañaban.

El creador de contenidos decidió dejar de lado cualquier rivalidad deportiva con Joshua para solidarizarse ante la tragedia. Jake, quien había enfrentado al británico apenas diez días antes del accidente, optó por enviar un mensaje de condolencias y apoyo durante este difícil momento.

El gesto de Paul llamó la atención en el mundo del boxeo, considerando que ambos protagonizaron recientemente un combate donde Joshua lo derrotó por nocaut técnico y le provocó una doble fractura de mandíbula que requirió cirugía.

El mensaje de Jake Paul

"La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy rezando por las vidas pérdidas, por AJ y todos los afectados de este desafortunado accidente de hoy", publicó Jake Paul en su cuenta de X. El estadounidense se refirió directamente a la gravedad del suceso ocurrido en Lagos, Nigeria.

Posteriormente, el youtuber amplió su mensaje al conocerse la identidad de las víctimas: "Descansen en paz Sina Ghami y Kevin 'Latif / Latz' Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ". Paul mostró empatía hacia su reciente rival a pesar de la intensa competencia que mantuvieron en el ring.

Los fallecidos eran dos amigos cercanos de Anthony Joshua y miembros clave de su equipo de trabajo. Sina Ghami se desempeñaba como preparador físico del boxeador británico, mientras que Latif Ayodele, conocido como Latz, era su entrenador personal. Ambos estuvieron presentes durante la pelea entre Joshua y Paul.

El accidente en Nigeria

Anthony Joshua se encontraba de viaje en Nigeria cuando el vehículo en el que viajaba como pasajero colisionó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan. El accidente ocurrió cerca de una estación de servicio en una de las vías más transitadas del país africano.

El impacto frontal contra el camión provocó la muerte inmediata de sus dos entrenadores. Joshua fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica. Según el portavoz del boxeador, Anthony Joshua sufrió lesiones en el accidente pero se encuentra en condición estable bajo observación médica.