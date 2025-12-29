El boxeador británico Anthony Joshua protagoniza accidente vial que dejó dos muertos en Nigeria

Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en Nigeria que dejó un saldo de dos personas fallecidas.

El incidente ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan mientras el boxeador británico viajaba como pasajero en un vehículo todoterreno Lexus.

El boxeador de 36 años fue trasladado a un centro hospitalario por precaución tras el choque, según confirmaron fuentes policiales nigerianas. El accidente tuvo lugar días después de que Joshua derrotara por nocaut a Jake Paul en su combate de peso pesado disputado en Florida.

Las autoridades del Estado de Ogun informaron que el vehículo en el que viajaba Joshua colisionó contra un camión que se encontraba detenido en la vía, provocando la muerte inmediata de dos de los cuatro ocupantes del automóvil.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió cerca de una estación de servicio en una de las autopistas más transitadas de Nigeria. Joshua formaba parte de un convoy compuesto por dos vehículos que se desplazaban por la zona cuando se produjo el choque.

Según el reporte policial, el boxeador británico viajaba sentado en el asiento trasero del lado derecho, acompañado por otro pasajero a su lado. Un tercer ocupante viajaba en el asiento delantero junto al conductor, completando cuatro personas dentro del auto al momento del impacto.

El medio local 'The Punch' informó que el vehículo impactó frontalmente contra un camión que se encontraba estacionado en la autopista. La fuerza del choque provocó daños severos en la parte delantera del todoterreno y causó la muerte de dos de los pasajeros.

🚨The front of the car in which Anthony Joshua was injured and 2 people died pic.twitter.com/DprS3CYNz3 — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) December 29, 2025

Intervención de emergencias

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente para atender a los heridos y controlar la situación. El comisionado de la Policía del Estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, confirmó que las autoridades respondieron de inmediato tras recibir el reporte del incidente.

Imágenes difundidas por medios nigerianos muestran a oficiales colaborando para sacar a Joshua del automóvil accidentado. Testigos presentes en el lugar señalaron que el boxeador se encontraba conmocionado y rodeado de vidrios rotos tras el impacto.

El excampeón mundial fue evacuado del lugar y trasladado a un centro médico cercano para recibir atención médica como medida preventiva tras el accidente.

Anthony Joshua viajaba por Nigeria en los días posteriores a su victoria por nocaut sobre Jake Paul. El boxeador británico, quien tiene raíces nigerianas, suele visitar el país africano en diferentes ocasiones.

Las autoridades nigerianas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Los investigadores examinarán las condiciones de la vía, la visibilidad en el momento del choque y las circunstancias que llevaron al camión a estar detenido en la autopista.