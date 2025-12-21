¿Dientes extraídos? La recuperación de Jake Paul tras fractura de mandíbula contra Anthony Joshua

Durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre, en la ciudad de Miami, Florida, el excampeón de los pesos pesados, el boxeador británico Anthony Joshua, logró un nocaut en el sexto asalto ante el influencer convertido en pugilista Jake Paul, a quien le causó una doble fractura de mandíbula en un combate respaldado por Netflix.

Previo al enfrentamiento, la pelea despertó preocupación por la seguridad del youtuber estadounidense de 28 años, por lo que el combate reunió a varias celebridades interesadas en ver el resultado entre dos boxeadores de niveles y complexiones muy desiguales, por una bolsa estimada en más de US$184 millones (Q1 mil 410 millones).

Sin embargo, la celebridad de internet convertida en boxeador resistió más de lo previsto por los expertos en el deporte, principalmente gracias a su nueva estrategia de evitar contactos e intercambios de golpes, la cual desesperó a más de uno en el Kaseya Center, donde alrededor de 19 mil 600 espectadores disfrutaron del espectáculo.

Esto se debe a que, un año después de su pobre victoria ante Mike Tyson, el estadounidense de 1.85 metros de estatura y 216 libras de peso se midió a un rival mucho más joven y peligroso que la leyenda del boxeo, debido a que Anthony Joshua mide 1.98 metros y pesa 242 libras, por lo que Paul esperaba que este fuera su gran momento.

Cirugía de mandíbula

El británico de 36 años, campeón olímpico en Londres 2012, tuvo que esforzarse más de lo que esperaba para poder vencer a un adversario que intentó provocarlo con muecas y gestos durante toda la pelea, hasta que Anthony Joshua finalmente impuso su tamaño superior y potencia en los últimos compases del duelo pactado a 8 asaltos.

"No fue mi mejor desempeño, en mi mente estaba derrumbarlo y castigarlo, quería haberlo hecho antes, pero quiero darle el reconocimiento por haberme enfrentado y porque se paró como hombre", afirmó el vencedor, quien reconoció que los primeros rounds ofrecieron un pobre espectáculo, ya que peleaba por primera vez en meses.

Lea más: ¿Se inundará California? Las ocho ciudades que están en riesgo por el aumento del nivel del mar

Ahora bien, el momento estelar de la noche fue cuando el estadounidense terminó por recibir un potente derechazo en el sexto asalto e intentó levantarse, antes de ser definitivamente noqueado por un golpe directo que se convirtió en el impacto decisivo de Anthony Joshua, que le provocó sangrado en la boca y una fractura de mandíbula.

"Me cansé mucho, no podía aguantar su peso. Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores de todo el mundo", agregó Paul antes de escupir sangre ante las cámaras y revelarle al público que tendría que pasar por el quirófano durante la tarde del sábado 20 de diciembre para tratarse una doble fractura de mandíbula.

La recuperación de Jake Paul

"La cirugía salió bien. Gracias por todo el amor y el apoyo. Dos placas de titanio en cada lado de la mandíbula. Me quitaron algunos dientes y solo puedo tomar líquidos durante más de una semana", escribió Paul en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 28 millones de seguidores que se mostraron preocupados por su salud.

Ante esta situación, tras la derrota ante Joshua —la segunda de su carrera profesional como boxeador, que incluye doce victorias—, Jake Paul aseguró que se tomará “un descanso”, pero garantizó que volverá a luchar, por lo que se rumora que su próximo rival será Gervonta Davis, otro gran nombre, aunque de una categoría de peso inferior.