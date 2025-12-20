¿Por qué EE. UU. suspendió la Lotería de Visas? El impacto para los aplicantes del programa gratuito

El pasado viernes 19 de diciembre se informó que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump suspenderá uno de sus programas de visas para inmigrantes, luego de que un ciudadano portugués —admitido por esta vía— fue señalado como sospechoso del asesinato de dos estudiantes y un profesor en la Universidad Brown.

"Claudio Manuel Neves Valente entró al territorio de los Estados Unidos a través del programa de Lotería de Visas de Diversidad en diciembre del 2017 y se le concedió una tarjeta de residencia permanente (Green Card, en inglés)", señaló la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Donald Trump, ordeno inmediatamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que suspenda la Lotería de Visas de Diversidad para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", añadió Noem.

Ante esta situación, la Lotería de Visas de Diversidad —un programa gratuito del gobierno de los Estados Unidos instaurado en noviembre de 1990 para las personas de países con baja inmigración a la nación norteamericana— quedó suspendida de manera indefinida, lo que afectará a miles de solicitantes que ya habían intentado aplicar.

¿Qué significa la suspensión para los aplicantes?

Según CNN, la Lotería de Visas de Diversidad ha sido durante mucho tiempo blanco de las críticas del presidente Trump, quien la cuestionó durante su primer mandato, tras un ataque en Nueva York en el que el principal sospechoso —beneficiario del programa— fue un hombre nacido en Uzbekistán acusado de matar a ocho personas.

En febrero del 2018, el presidente Donald Trump respaldó una iniciativa impulsada por los republicanos para eliminar la Lotería de Visas de Diversidad y crear un nuevo sistema de puntos que favoreciera a inmigrantes altamente calificados, con formación académica avanzada y dominio del inglés. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

Más de siete años después, el programa fue suspendido por el presidente Donald Trump, quien indicó que los ganadores anteriores de la Lotería de Visas de Diversidad que ya residen legalmente en el territorio de los Estados Unidos deben gestionar el ajuste de su estatus a residencia permanente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

“Estas medidas de control migratorio de la administración Trump no solo afectan a los solicitantes de la lotería, sino también a todos los extranjeros que desean conseguir una visa de inmigrante”, explicó Jeremy McKinney, un abogado de inmigración que asesora a personas que ya se encuentran en Estados Unidos para solicitar el programa.

Fin a la Lotería de Visas

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos —la agencia federal responsable de la política exterior del país norteamericano—, las nacionalidades de los participantes en el programa gratuito de la Lotería de Visas han cambiado a lo largo de los últimos años, debido a la participación de más africanos, asiáticos y europeos.

Además, quienes ingresan a los Estados Unidos con una visa de diversidad deben haber completado el equivalente a la educación secundaria o contar con al menos “dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiera al menos dos años de capacitación o experiencia”, según el Departamento de Estado.