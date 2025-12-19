Qué es la lotería de visas o green card que ha pausado Donald Trump

Más de 50 mil personas al año perderán la posibilidad de emigrar legalmente a Estados Unidos, o regularizar su estatus en caso de que se encuentren ya en el país, tras la suspensión de la ‘lotería de las green cards‘ anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Un ciudadano portugués que ingresó a Estados Unidos a través de este programa migratorio fue el presunto autor del ataque ocurrido el 13 de diciembre en la Universidad de Brown, en el que dos estudiantes murieron tiroteados, según las autoridades.

Estas son algunas de las claves de esta lotería, conocida oficialmente como ‘Programa de Visas de Diversidad‘ (DV1):

Hasta 55 mil tarjetas de residencia anuales

El DV1 ofrece anualmente hasta 55 mil ‘green cards‘ o tarjetas de residencia permanentes que otorgan el derecho a residir y a trabajar por tiempo indefinido en Estados Unidos.

Tiene su origen en la Ley de Inmigración que firmó en 1990 el entonces presidente George H. W. Bush, con el apoyo de ambos partidos, para crear una vía legal de entrada a ciudadanos de países que no enviaban muchos migrantes a EE.UU..

El sorteo se realiza anualmente desde 1995 mediante un ordenador que designa aleatoriamente a los ganadores.

La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.

¿Cuáles son los requisitos?

Solo hay dos requisitos para participar: ser originario de un país que haya enviado menos de 50 mil migrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años, y tener un diploma de secundaria o experiencia laboral de al menos dos años en el último lustro.

Sin embargo, ser seleccionado no garantiza una visa, sino el derecho a solicitarla. Para recibir una deben pasar verificaciones de antecedentes, exámenes médicos y una entrevista consular antes de que se agoten los cupos del año fiscal.

Más de 20 millones de personas aplicaron el año pasado y fueron seleccionadas casi 130 mil -incluyendo a cónyuges e hijos-, según datos del Departamento de Estado, lo que les abre la posibilidad a aspirar a una de las 55 mil plazas.

África, el principal beneficiado

Los ciudadanos más beneficiados por esta lotería son históricamente aquellos procedentes de países africanos, puesto que son los menos representados en la migración tradicional a Estados Unidos.

En el último sorteo representaron un 41.65 % de los seleccionados, seguidos de aquellos originarios de Europa, con un 34.54 % de las plazas disponibles, y de Asia, con un 18.05 %.

Egipto, con 5 mil 527 ciudadanos seleccionados, fue el primero en la lista por países, por delante de Rusia (5 mil 510), Argelia (5 mil 457), y Ucrania (5 mil 283).

No más del 7 % de las visas disponibles del año pueden otorgarse a personas de una misma nación.

Los ciudadanos de Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México o Venezuela, entre otros países, no pueden aplicar a la lotería por superar el cupo de 50 mil migrantes que entraron a EE.UU. en el último lustro.

La justificación de Trump

Trump suspendió anoche este programa después de que se descubriera que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown fue uno de los ganadores de este sorteo en 2017.

Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, ingresó en Estados Unidos a través del DV1 en 2017 y recibió una ‘green card‘. Su cuerpo fue hallado sin vida el jueves en un almacén en Salem (Nuevo Hampshire) y los agentes afirmaron ese día que se suicidó.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en la red social X que la suspensión del programa se hace “para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso”.

Trump ya intentó poner fin al DV1 durante su primer gobierno, después de un ataque con un camión en Nueva York en el que murieron ocho personas en 2017.

El autor, un ciudadano uzbeko y partidario del Estados Islámico, había entrado a Estados Unidos mediante este esquema.