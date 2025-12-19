Trump y el cannabis: ¿Qué implica la reclasificación de la marihuana en EE. UU?

Durante la noche del pasado jueves 18 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para reclasificar la marihuana como una sustancia adictiva menos peligrosa, por lo que esta decisión presuntamente fomenta la investigación médica del cannabis, sin tener que abrir la puerta a una despenalización federal.

El mandatario republicano aseguró públicamente que “la gente le suplicaba” que tomara esta decisión, en particular las personas que sufren dolores crónicos. Sin embargo, antes de firmar el decreto, el magnate neoyorquino le aclaró a la población que esto “no es en absoluto una despenalización” del cannabis para usos distintos del médico.

“Siempre les he dicho a mis hijos que no consuman drogas, no beban y que no fumen”, añadió Trump, un abstemio declarado desde hace décadas, por lo que considera que esta decisión se trata “de sentido común”, ya que la marihuana es conocida por sus propiedades relajantes y es utilizada por diversos pacientes que sufren dolores crónicos.

Asimismo, el presidente Donald Trump recordó que los productos a base de CBD (una molécula extraída del cannabis) ya son utilizados en la mayoría de los estados del país, los cuales autorizan el consumo de cannabis con fines médicos, y más de 20 de ellos, incluida la capital, Washington D. C., también han legalizado su uso recreativo.

¿Qué implica la reclasificación de la marihuana?

El anuncio del presidente Donald Trump debería permitir realizar más investigaciones sobre los riesgos de adicción asociados a estas sustancias. A su vez, millones de beneficiarios del seguro de salud público para mayores de 65 años podrán recibir gratuitamente, a partir del 2026, productos a base de CBD, de acuerdo con el presidente.

Según el decreto, la marihuana debe pasar de la categoría 1, la más alta de la nomenclatura, a la categoría 3. Actualmente, la categoría 1 incluye, en particular, la heroína, el LSD y el éxtasis, mientras que la categoría 3 agrupa sustancias que presentan un riesgo de dependencia de moderado a bajo, como algunos medicamentos con codeína.

Esta nueva medida del mandatario republicano podría tener importantes repercusiones económicas en los Estados Unidos al momento de aliviar las restricciones para las empresas que cultivan o comercializan cannabis, una planta utilizada por sus efectos psicoactivos con usos recreativos, medicinales (para dolor y espasmos) e industriales.

El cannabis, que también es un derivado del cáñamo (una planta que se utiliza en ropa, construcción, papel y biocombustibles), fue clasificado en la categoría 1 en enero de 1970, hace más de cinco décadas, a instancias del presidente republicano Richard Nixon, quien declaró una “guerra total contra todas las drogas ilícitas” en Estados Unidos.

¿Reclasificación definitiva?

Conforme a lo expuesto por la vocera de la Casa Blanca, esta propuesta del presidente Donald Trump sobre la reclasificación de la marihuana será sometida a la decisión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de combatir el tráfico de drogas y aplicar la ley sobre sustancias controladas.

“Los mandatarios de EE. UU. no pueden reclasificar unilateralmente una droga, pero la orden del presidente Trump instruye a la fiscal general Pam Bondi a acelerar el proceso”, concluyó el portavoz de la DEA, quien recordó que el gobierno de Joe Biden había impulsado una medida de este tipo, pero este cambio no llegó a concretarse.