¿Qué es el “Dividendo del Guerrero” y a quiénes se les otorgará? El nuevo bono creado por Trump

Durante la noche del pasado miércoles 17 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un discurso televisado a la nación norteamericana que otorgará un bono especial, al que llamó Warrior Dividend (Dividendo del Guerrero, en español), por valor de US$1 mil 776 (Q13 mil 610), una cifra simbólica en EE. UU.

El nuevo bono creado por el mandatario republicano hace referencia al año de la fundación del país, 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un documento que proclamó que las Colonias norteamericanas, entonces en guerra con Gran Bretaña, se habían autodefinido como nuevos Estados soberanos.

“Después de reconstruir las Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, y con las incorporaciones que estamos realizando en este momento, contamos con el ejército más poderoso del mundo”, aseguró Donald Trump en su alocución, destinada a subrayar los logros de su primer año de regreso al poder, en un momento de baja popularidad.

Asimismo, el discurso del mandatario estadounidense Donald Trump llegó unos momentos después de que el magnate neoyorquino elevara aún más la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al afirmar que bloqueará todos los buques petroleros sancionados que lleven o traigan crudo del país sudamericano.

¿Qué es el Dividendo del Guerrero y quiénes lo recibirán?

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que otorgará el nuevo bono especial a más de un millón 450 mil miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un término que denota al conjunto compuesto por el Ejército, el Cuerpo de Marines, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y la Guardia Costera del país.

“Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas”, agregó Donald Trump, quien aseguró que la nación registra ahora un número récord de alistamientos, frente a lo que calificó como “una de las peores cifras de reclutamiento en la historia de nuestro Ejército”, durante el último año de gobierno de su predecesor, el expresidente Joe Biden.

A su vez, el magnate, que en septiembre ordenó un despliegue militar masivo con el objetivo de detener el tráfico de drogas en Venezuela, aseguró que el gobierno venezolano ha robado “yacimientos de crudo y activos estadounidenses“, en aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el mandato de Hugo Chávez.

Por último, Trump dijo que Estados Unidos pronto comenzará a realizar ataques terrestres contra grupos narcotraficantes en territorio venezolano, aunque su propia jefa de Gabinete, Susie Wiles, admitió en una entrevista publicada que el mandatario republicano necesitaría la autorización del Congreso para “mover fichas en este sentido“.

¿Qué dijo Trump en su discurso?

Durante su discurso del pasado miércoles 17 de diciembre, el magnate neoyorquino habló por más de quince minutos en cadena nacional y destacó su lucha contra la migración, la aplicación de aranceles a otros países, la rebaja de la inflación y el aumento de salarios, supuestos logros que repite continuamente en intervenciones públicas.

Finalmente, la Casa Blanca precisó los criterios de elegibilidad para el dividendo, por lo que solamente recibirán el nuevo bono los miembros del servicio activo en los grados de pago 0 a 6 y menores, así como los integrantes del componente de reserva con órdenes de servicio activo de 31 días o más, vigentes desde el 30 de noviembre.