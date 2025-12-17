Por decisión de Donald Trump: Las 39 nacionalidades con prohibición de viaje a EE. UU.

Durante la tarde del pasado martes 16 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación para ampliar la lista de países con restricciones totales o parciales de viaje al territorio estadounidense, por lo que el nuevo listado compartido por la Casa Blanca pasó de 19 a 39 naciones perjudicadas.

Ante esta situación, los ciudadanos de los países incluidos en la lista enfrentan restricciones para viajar al territorio de Estados Unidos, ya que, de acuerdo con la Casa Blanca, estas naciones “demuestran numerosas deficiencias graves en la revisión, evaluación y el intercambio de información”, lo que complica la labor de las autoridades de EE. UU.

A su vez, esta proclamación de Donald Trump también aplica restricciones de viaje a las personas que utilizan algún tipo de documentación emitida por el Gobierno Autónomo Palestino, aunque contempla excepciones para los residentes permanentes legales, los titulares de visas vigentes o los individuos cuya entrada beneficie al país.

Frente a este escenario, el mandatario republicano indicó que la expansión oficial se produjo mientras su administración intensifica su política de represión migratoria, principalmente por el tiroteo ocurrido en la ciudad de Washington D. C., donde una integrante de la Guardia Nacional falleció y otro elemento resultó gravemente herido.

Los 39 países con prohibición de viaje a EE. UU.

Prohibición total:

Laos Sierra Leona Burkina Faso Malí Níger Sudán del Sur Siria Afganistán Irán Somalia Chad Libia República del Congo Sudán Guinea Ecuatorial Birmania Eritrea Yemen Haití

Países con restricciones parciales:

Angola Antigua y Barbuda Benín Costa de Marfil Dominica Gabón Gambia Malaui Mauritania Nigeria Senegal Tanzania Tonga Zambia Zimbabue Venezuela Turkmenistán Cuba Burundi Togo

Veto a los viajeros de estas naciones

“Las restricciones y limitaciones impuestas son necesarias para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros sobre los cuales EE. UU. no cuenta con suficiente información para evaluar los riesgos que representan y para promover otros objetivos importantes de política exterior, seguridad y lucha contra el terrorismo”, justificó la Casa Blanca.

“Muchos de los países con restricciones sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa de los datos”, concluyó el presidente Trump mediante un mensaje en redes sociales.