Quiénes son los otros familiares de Nicolás Maduro que han sido sancionados por EE. UU.

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra familiares y presuntos socios de Nicolás Maduro, luego de que el pasado 11 de diciembre fueran sancionados tres sobrinos del mandatario.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro, las personas sancionadas vinculadas con Maduro son su madre, su padre, su esposa, una hermana y su hija.

"Son individuos que están apuntalando el narcoestado delincuente de Nicolás Maduro", dijo recientemente el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

También fueron incluidos en la lista de sancionados dos familiares del abogado panameño Ramón Carretero, aunque el comunicado del Departamento del Tesoro no precisa el vínculo familiar.

"No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales", afirmó Bessent.

Estas sanciones se suman a las ya impuestas por el Gobierno de EE. UU. contra el mandatario venezolano, que van desde acusaciones por narcotráfico hasta ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Treasury's Office of Foreign Assets Control sanctioned several family members and associates of the Maduro-Flores family.

EE. UU. señala a Maduro como jefe de una organización criminal denominada "el cartel de los Soles", la cual, según Washington, está conformada por las fuerzas armadas venezolanas y se dedica al narcotráfico.

Washington también ha elevado a US$50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Además, se han registrado más de 25 ataques de EE. UU. contra supuestas embarcaciones que transportaban droga en el Caribe y el Pacífico, con saldo de alrededor de 100 personas muertas.

Finalmente, persiste la orden del presidente Donald Trump de decomisar un petrolero que transportaba crudo venezolano, ya que, en palabras del mandatario, ese petróleo "le pertenece a EE. UU.".

