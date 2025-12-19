Quiénes son los otros familiares de Nicolás Maduro que han sido sancionados por EE. UU.

Internacional

Quiénes son los otros familiares de Nicolás Maduro que han sido sancionados por EE. UU.

Este 19 de diciembre EE. UU. anunció nuevas sanciones contra otros familiares y supuestos socios del mandatario Nicolás Maduro.

|

time-clock

Presidente Nicolás Maduro

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra familiares y presuntos socios de Nicolás Maduro, luego de que el pasado 11 de diciembre fueran sancionados tres sobrinos del mandatario.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro, las personas sancionadas vinculadas con Maduro son su madre, su padre, su esposa, una hermana y su hija.

"Son individuos que están apuntalando el narcoestado delincuente de Nicolás Maduro", dijo recientemente el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

También fueron incluidos en la lista de sancionados dos familiares del abogado panameño Ramón Carretero, aunque el comunicado del Departamento del Tesoro no precisa el vínculo familiar.

LECTURAS RELACIONADAS

Presidente Donald Trump y las fuerzas armadas de EE. UU.

El nuevo bono anunciado por Donald Trump: ¿Quiénes recibirán el Dividendo del Guerrero?

chevron-right
Donald Trump Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos llamada

Tensión entre Trump y Venezuela: qué ha dicho la ONU, México y China sobre la "escalada de amenazas" en el Caribe

chevron-right

"No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales", afirmó Bessent.

Estas sanciones se suman a las ya impuestas por el Gobierno de EE. UU. contra el mandatario venezolano, que van desde acusaciones por narcotráfico hasta ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

EE. UU. señala a Maduro como jefe de una organización criminal denominada "el cartel de los Soles", la cual, según Washington, está conformada por las fuerzas armadas venezolanas y se dedica al narcotráfico.

Washington también ha elevado a US$50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

LECTURAS RELACIONADAS

Bloqueo de Trump a Venezuela

¿Qué significa el bloqueo total que impone Donald Trump a Venezuela?

chevron-right
(Guadeloupe), 12/12/2025.- A handout photo made available by Vantor shows a satellite image of 12 December 2025 of the recently seized Venezuelan crude oil tanker known as The Skipper at sea some 33 kilometers north of Guadeloupe. The tanker was seized by US military off the coast of Venezuela on 10 December 2025. (Guadalupe) EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / HANDOUT - MANDATORY CREDIT: SATELLITE IMAGE 2025 VANTOR -- THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

¿Cómo afecta la incautación de buques petroleros a la economía de Venezuela?

chevron-right

Además, se han registrado más de 25 ataques de EE. UU. contra supuestas embarcaciones que transportaban droga en el Caribe y el Pacífico, con saldo de alrededor de 100 personas muertas.

Finalmente, persiste la orden del presidente Donald Trump de decomisar un petrolero que transportaba crudo venezolano, ya que, en palabras del mandatario, ese petróleo "le pertenece a EE. UU.".

Lea también: Por qué EE. UU. renovó la alerta sobre el tráfico aéreo sobre Venezuela

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump EE. UU.  Narcotráfico Nicolás Maduro Sanciones de EE. UU. Tendencias mundiales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS