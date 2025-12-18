Los detalles del nuevo ataque de EE. UU. a una “narcolancha” en el Pacífico que dejó cuatro muertos

El pasado 17 de diciembre, las fuerzas armadas de EE. UU. anunciaron un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico.

De acuerdo con información del Comando Sur de EE. UU., el ataque dejó un total de cuatro personas fallecidas.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y realizaba operaciones de tráfico de drogas", afirmó el comando en una publicación en X.

El comando afirmó que la operación estuvo bajo la dirección de Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU., y fue ejecutada por medio de la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear.

"Un total de cuatro narcoterroristas varones murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", afirmaron las fuerzas militares.

Junto con la información, las autoridades compartieron un video en el que se observa el ataque a la embarcación.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

El video, de 15 segundos, muestra cómo la embarcación se moviliza por el océano Pacífico, cuando repentinamente una explosión destruye la supuesta narcolancha.

Desde que EE. UU. inició sus operativos contra el narcotráfico, se han efectuado más de 25 ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga.

Además, se han reportado al menos 99 personas fallecidas.

Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.

El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo gobierno es tildado de “narcoterrorista” por Washington.

