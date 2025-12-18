Internacional
Los detalles del nuevo ataque de EE. UU. a una “narcolancha” en el Pacífico que dejó cuatro muertos
Más de 25 ataques ha hecho EE. UU. en contra de supuestas narcolanchas, y se han registrado al menos 99 personas fallecidas.
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe. (Foto Prensa Libre: EFE/ @SecWar).
El pasado 17 de diciembre, las fuerzas armadas de EE. UU. anunciaron un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico.
De acuerdo con información del Comando Sur de EE. UU., el ataque dejó un total de cuatro personas fallecidas.
"Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y realizaba operaciones de tráfico de drogas", afirmó el comando en una publicación en X.
El comando afirmó que la operación estuvo bajo la dirección de Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU., y fue ejecutada por medio de la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear.
"Un total de cuatro narcoterroristas varones murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", afirmaron las fuerzas militares.
Junto con la información, las autoridades compartieron un video en el que se observa el ataque a la embarcación.
El video, de 15 segundos, muestra cómo la embarcación se moviliza por el océano Pacífico, cuando repentinamente una explosión destruye la supuesta narcolancha.
Desde que EE. UU. inició sus operativos contra el narcotráfico, se han efectuado más de 25 ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga.
Además, se han reportado al menos 99 personas fallecidas.
Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.
El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo gobierno es tildado de “narcoterrorista” por Washington.
