Tensión entre Trump y Venezuela: qué ha dicho la ONU, México y China sobre la “escalada de amenazas” en el Caribe

La tensión entre el Gobierno de EE. UU. y Venezuela ha aumentado, no solo por los recientes ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, sino también porque ya ha habido pronunciamientos de otros países y entidades que piden una “desescalada en las amenazas”.

Por ejemplo, este 17 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió a las Naciones Unidas (ONU) a que “asuma su papel” para evitar una escalada de tensión entre ambos países, ya que asegura que podría ocurrir un “derramamiento de sangre”.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención (…) y un llamado a Naciones Unidas a que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, afirmó Sheinbaum.

Esto provocó la respuesta del canciller de Venezuela, Yván Gil, quien agradeció las declaraciones de Sheinbaum.

“En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro reconocimiento a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en apoyo al diálogo, la paz y el respeto al principio de no intervención, tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas”, dijo la cancillería en un mensaje en Telegram.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó este miércoles a Gil el rechazo de Pekín a "toda forma de acoro unilateral", en medio de las presiones militares de EE. UU.

"China se opone a toda forma de acoso unilateral y respalda a los países en la protección de su propia soberanía y dignidad nacional", afirmó Wang Yi, según el resumen de la llamada difundido por su ministerio.

Por otro lado, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que habló con el secretario general de la ONU, António Guterres, y denunció una “escalada de amenazas” por parte de EE. UU.

Durante una llamada telefónica, Maduro afirmó que Trump hizo comentarios en los que “afirmaba de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían a él”.

Esto alude a la más reciente decisión de Donald Trump, quien ordenó el “bloqueo total y completo” de la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

De hecho, este 17 de diciembre, Trump no solo anunció que a las 20 horas dará un discurso en el que podría hablar sobre la situación con Venezuela, sino que también aseguró, en las afueras de Washington, que Venezuela “le quitó los derechos petroleros a EE. UU.”, y que los quiere de vuelta.

Aún no se sabe con certeza el contenido de su conferencia, pero recientemente afirmó en la red social X que “lo mejor está por llegar a EE. UU.”.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, afirmó Trump.

Además de la prohibición a los petroleros, la tensión ha aumentado debido a los recientes ataques de EE. UU. contra supuestas embarcaciones que transportaban droga en el Caribe y el Pacífico.

