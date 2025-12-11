Quiénes son los tres sobrinos de Maduro que fueron sancionados recientemente por EE. UU.

Este 11 de diciembre, EE. UU. anunció que tres sobrinos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fueron sancionados económicamente, debido a que fueron señalados por tener vínculos con el narcotráfico.

La información fue proporcionada por el Departamento del Tesoro, que detalló que los sancionados fueron identificados como Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores.

Las tres personas están emparentadas con la esposa del mandatario, Cilia Flores.

Las autoridades detallaron que, en el caso de Campo Flores y Flores de Freitas, habrían sido arrestados en Haití en el 2015 y condenados en EE. UU. en el 2016.

Sin embargo, en el 2022 recibieron un indulto de la administración de Joe Biden, como parte de un intercambio con el gobierno de Maduro.

Por ello, los sobrinos de Maduro regresaron a Venezuela, pero Washington ha asegurado que ellos continúan con las actividades ilícitas en el 2025.

#ÚLTIMAHORA | Estados Unidos sanciona a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los que acusa de narcotráfico. pic.twitter.com/76l4kTfZSk — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 11, 2025

Fueron denominados por EE. UU. como “los narcosobrinos”.

Los tres sobrinos de Maduro, según el Departamento del Tesoro, forman parte de una serie de personas sancionadas por la administración de Donald Trump, en la que también se incluyen empresarios y seis compañías navieras.

Entre los otros sancionados está también Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que, según Washington, “ha participado en lucrativos contratos con el gobierno de Maduro”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones buscan deshacer “el fallido intento de la administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.

