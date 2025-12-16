Bloqueo total a petroleros sancionados de Venezuela: qué ordenó Trump y por qué es una escalada clave

Internacional

Bloqueo total a petroleros sancionados de Venezuela: qué ordenó Trump y por qué es una escalada clave

EE. UU. denomina petroleros sancionados a buques que transportan crudo venezolano pese a restricciones vigentes y ordenó bloquear por completo su operación.

EFE

|

Imagen de referencia. Petroleros sancionados por EE. UU. serán bloqueados para que no lleguen a Venezuela. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Imagen de referencia. Petroleros sancionados por EE. UU. serán bloqueados para que no lleguen a Venezuela. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela“, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.

Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

El republicano anunció de esta forma el “bloqueo total” contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

En su mensaje, el presidente agregó que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

EN ESTE MOMENTO

Carlos “L” fue capturado mientras era atendido en el Hospital Modular de Chiquimula. (Foto Prensa Libre: PNC)

Presunto pandillero salvadoreño con paraplejía y orden de captura es expulsado por Guatemala

Right
Sede central del MP en el barrio Gerona en la zona de la capital. (Foto: Hemeroteca PL)

Operadores de Los robamotos del Renacimiento son condenados tras aceptar cargos por hurto de motocicletas

Right

Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.

El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una “flota sombra” de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.

La medida, considerada una escalada significativa en la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha tensado aún más las relaciones entre ambos países y contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.

La nueva escalada del operativo militar estadounidense llegó en medio de un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenado por Caracas como “piratería“, mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Estados Unidos  Nicolás Maduro Tendencias mundiales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS