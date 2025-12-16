Internacional
Estos son los siete nuevos países cuyos ciudadanos no podrán entrar a EE. UU. por órdenes de Trump
El Gobierno de Donald Trump ha ampliado con siete países la lista de lugares que tiene prohibiciones para viajar a territorio estadounidense.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firma una orden ejecutiva que designa al fentanilo como arma de destrucción masiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1(Foto Prensa Libre: EFE)
Donald Trump, presidente de EE. UU., anunció este 16 de diciembre que amplió la lista de países sujetos a prohibiciones de viaje hacia ese país. Entre los lugares mencionados se encuentran Siria, Sudán del Sur y Níger.
La prohibición también afecta a personas con documentación emitida por la Autoridad Nacional Palestina.
Según medios internacionales, la administración de Trump realizó un "análisis" sobre los riesgos que, supuestamente, representa cada país para EE. UU. Se indicó que las naciones con restricciones totales y limitaciones de entrada son:
- Burkina Faso
- Malí
- Níger
- Sudán del Sur
- Siria
Además, se impusieron restricciones totales a otros dos países que antes solo tenían restricciones parciales:
- Laos
- Sierra Leona
Las acciones del mandatario son parte de una serie de medidas posteriores al tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca, el 26 de noviembre, en el que dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados por un hombre de nacionalidad afgana.
Asimismo, EE. UU. mantiene restricciones parciales a ciudadanos de:
- Burundi
- Cuba
- Togo
- Venezuela
En el caso de Turkmenistán, se informó que se levantará la prohibición de visados de no inmigrante, pero continuará la suspensión para el ingreso de nacionales como inmigrantes.
Otros países con restricciones parciales y limitaciones son:
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Benín
- Costa de Marfil
- Dominica
- Gabón
- Gambia
- Malaui
- Mauritania
- Nigeria
- Senegal
- Tanzania
- Tonga
- Zambia
- Zimbabue
La Casa Blanca afirmó que Trump, quien ha promovido durante años políticas para restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales.
También se busca impedir el ingreso de extranjeros que "socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales", añadió.
La administración Trump ya había impuesto informalmente restricciones a titulares de pasaportes emitidos por la Autoridad Palestina, como muestra de apoyo a Israel ante el reconocimiento de un Estado palestino por parte de países como Francia y el Reino Unido.
