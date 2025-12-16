Estos son los siete nuevos países cuyos ciudadanos no podrán entrar a EE. UU. por órdenes de Trump

Donald Trump, presidente de EE. UU., anunció este 16 de diciembre que amplió la lista de países sujetos a prohibiciones de viaje hacia ese país. Entre los lugares mencionados se encuentran Siria, Sudán del Sur y Níger.

La prohibición también afecta a personas con documentación emitida por la Autoridad Nacional Palestina.

Según medios internacionales, la administración de Trump realizó un "análisis" sobre los riesgos que, supuestamente, representa cada país para EE. UU. Se indicó que las naciones con restricciones totales y limitaciones de entrada son:

Burkina Faso

Malí

Níger

Sudán del Sur

Siria

Además, se impusieron restricciones totales a otros dos países que antes solo tenían restricciones parciales:

Laos

Sierra Leona

Las acciones del mandatario son parte de una serie de medidas posteriores al tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca, el 26 de noviembre, en el que dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados por un hombre de nacionalidad afgana.

Asimismo, EE. UU. mantiene restricciones parciales a ciudadanos de:

Burundi

Cuba

Togo

Venezuela

En el caso de Turkmenistán, se informó que se levantará la prohibición de visados de no inmigrante, pero continuará la suspensión para el ingreso de nacionales como inmigrantes.

Otros países con restricciones parciales y limitaciones son:

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Costa de Marfil

Dominica

Gabón

Gambia

Malaui

Mauritania

Nigeria

Senegal

Tanzania

Tonga

Zambia

Zimbabue

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien ha promovido durante años políticas para restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales.

También se busca impedir el ingreso de extranjeros que "socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales", añadió.

La administración Trump ya había impuesto informalmente restricciones a titulares de pasaportes emitidos por la Autoridad Palestina, como muestra de apoyo a Israel ante el reconocimiento de un Estado palestino por parte de países como Francia y el Reino Unido.

Lea también: ¿Donald Trump demandó a la BBC por US$10 mil millones? El posible contraataque de la emisora