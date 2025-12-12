Por qué el petróleo está en el centro de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

La interceptación del buque petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela por parte de fuerzas de Estados Unidos, el pasado 10 de diciembre, volvió a poner sobre la mesa un factor central en la relación entre Caracas y Washington: el petróleo sigue siendo el eje de la economía venezolana y un elemento clave en las tensiones bilaterales.

La embarcación transportaba 1.9 millones de barriles de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con destino a Asia, según informó el gobierno venezolano. Estados Unidos ordenó la incautación por los vínculos previos del buque con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington.

Petróleo venezolano: reservas gigantes, producción mínima

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un estimado de 303 mil millones de barriles, según datos citados por la BBC. Esto representa aproximadamente el 17% de las reservas mundiales conocidas, según Oil & Gas Journal, una publicación del sector mencionada por The New York Times.

Sin embargo, la producción actual del país sudamericano cuenta una historia diferente. En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860 mil barriles por día, según el último informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de la Energía, citado por la BBC. Esto representa menos del 1% del consumo mundial de petróleo y apenas un tercio de lo que producía hace una década.

"La producción ha disminuido drásticamente desde principios de la década del 2000", explica la BBC, que atribuye esta caída al control reforzado del gobierno sobre Pdvsa, lo cual provocó un éxodo de personal con experiencia.

The New York Times señala que la producción se vio afectada por "la mala gestión, la corrupción y las sanciones de Estados Unidos". En 2012, Venezuela obtenía unos 120 mil millones de dólares al año por exportaciones de petróleo, frente al nivel actual de unos 21 mil millones, según Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver, citado por el medio estadounidense.

La dependencia absoluta del petróleo

A pesar de la caída en la producción, el petróleo sigue siendo el motor de la economía venezolana. Según The New York Times, el crudo representa actualmente alrededor del 88% de los 24 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones de Venezuela.

"Venezuela depende del petróleo y de los productos relacionados con el petróleo para casi todos sus ingresos de exportación", explica el medio. Las autoridades utilizan las divisas de la industria petrolera para mantener en funcionamiento el gobierno, dar mantenimiento a los sistemas de armamento e importar alimentos y medicinas.

El país padece lo que los economistas denominan “enfermedad holandesa”, según The New York Times: una dependencia de las exportaciones de recursos naturales en detrimento de otros sectores. Este concepto implica que la apreciación de la moneda por las exportaciones de recursos naturales provoca que otras exportaciones sean menos competitivas.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

¿Es el petróleo el objetivo de Estados Unidos?

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que la creciente presión de Estados Unidos contra su país se debe al deseo de Washington de apoderarse de las vastas reservas petroleras venezolanas, según la BBC.

En Estados Unidos, algunos han defendido una intervención en Venezuela al señalar las oportunidades que tendrían las empresas estadounidenses para reactivar la industria petrolera. “Venezuela, para las petroleras estadounidenses, será un festín”, declaró la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, en una entrevista reciente con Fox Business.

Sin embargo, la Casa Blanca ha expresado su preocupación por el narcotráfico y lo que considera la ilegitimidad de Maduro. Al preguntársele si la campaña estadounidense en la región se centraba en las drogas o en el petróleo, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que la administración se centraba en “muchas cosas”, y definió como prioridad principal detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos, según la BBC.

Clayton Siegle, investigador principal en seguridad energética del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, declaró a la BBC que toma tales afirmaciones “en gran medida al pie de la letra”, y señaló el interés de larga data en la región de actores clave como el secretario de Estado Marco Rubio. “Simplemente no he visto pruebas que respalden que el petróleo sea el centro de sus ambiciones”, aseveró.