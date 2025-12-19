El nuevo bono anunciado por Donald Trump: ¿Quiénes recibirán el Dividendo del Guerrero?

Durante la noche del pasado miércoles 17 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un discurso televisado a la nación norteamericana que otorgará un nuevo bono, al que llamó Warrior Dividend (Dividendo del Guerrero, en español), por un valor de US$1 mil 776 (Q13 mil 610), una cifra simbólica en EE. UU.

Este bono especial, creado por el mandatario republicano, hace referencia al año de la fundación de la nación, 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un documento que proclamó que las trece colonias, entonces en guerra con Gran Bretaña, se habían autodefinido como nuevos Estados soberanos.

“Después de reconstruir las Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, y con las incorporaciones que estamos realizando en este momento, contamos con el ejército más poderoso del mundo”, aseguró Donald Trump en su discurso, destinado a subrayar los logros de su primer año de regreso al poder, en un momento de baja popularidad.

A su vez, el sermón del magnate neoyorquino llegó tan solo unos momentos después de que la administración de Donald Trump elevara aún más la presión sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al afirmar que bloqueará todos los buques petroleros sancionados que lleven o traigan crudo del país sudamericano.

¿Quiénes recibirán los cheques de Trump?

En su discurso, el presidente Donald Trump anunció que otorgará el nuevo bono especial a más de un millón 450 mil miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, las cuales están compuestas por el Ejército, el Cuerpo de Marines, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y la Guardia Costera de la nación norteamericana.

“Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas”, agregó Donald Trump, quien aseguró que la nación registra actualmente un número récord de alistamientos, frente a lo que calificó como “una de las peores cifras de reclutamiento en la historia del Ejército”, durante el último año de gobierno de su predecesor, el expresidente Joe Biden.

Asimismo, el republicano, que en octubre ordenó un despliegue militar masivo con el objetivo de detener el tráfico de drogas en Venezuela, aseguró que el gobierno venezolano ha robado “yacimientos de crudo y activos estadounidenses”, en una aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el mandato de Hugo Chávez.

De igual modo, Trump dijo que EE. UU. pronto comenzará a realizar ataques terrestres contra los grupos narcotraficantes en el territorio venezolano, aunque su propia jefa de Gabinete, Susie Wiles, admitió en una entrevista con CNN que el mandatario republicano necesitaría la autorización del Congreso para “mover fichas en este sentido“.

El discurso de Trump

Durante su discurso del pasado miércoles 17 de diciembre, el mandatario republicano habló por más de quince minutos en cadena nacional y destacó su lucha contra la migración, la aplicación de impuestos a otros países, la rebaja de la inflación y el aumento de salarios, supuestos logros que repite continuamente en intervenciones públicas.

Finalmente, la Casa Blanca anunció los criterios de elegibilidad para el nuevo bono, por lo que solamente recibirán el dividendo los miembros del servicio activo en los grados de pago 0 a 6 y menores, así como los integrantes del componente de reserva con órdenes de servicio activo de 31 días o más, vigentes desde el 30 de noviembre.