¿Cuáles son las nacionalidades con restricciones totales o parciales para entrar a Estados Unidos?

Durante la tarde del pasado martes 16 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una proclamación para ampliar el listado de naciones con restricciones totales o parciales de viaje al territorio de los Estados Unidos, por lo que la nueva lista compartida por la Casa Blanca pasó de 19 a 39 países afectados.

Frente a este escenario, los ciudadanos de los países incluidos en la lista enfrentan restricciones para viajar al territorio de Estados Unidos, ya que, según la Casa Blanca, estas naciones “demuestran numerosas deficiencias graves en la revisión, evaluación e intercambio de información”, lo que complica la labor de las autoridades de EE. UU.

Dadas las circunstancias, el mandatario republicano indicó que la nueva expansión se produjo mientras su administración intensifica su política de represión migratoria, principalmente por el tiroteo ocurrido en la ciudad de Washington D. C., donde una integrante de la Guardia Nacional falleció y otro elemento resultó gravemente herido.

Asimismo, esta proclamación de Donald Trump también aplica restricciones de viaje a las personas que utilizan algún tipo de documentación emitida por el Gobierno Autónomo Palestino, aunque contempla excepciones para los residentes permanentes legales, los titulares de visas vigentes o los individuos cuya entrada beneficie al país.

Restricciones a la entrada de extranjeros

“Las restricciones y limitaciones impuestas son necesarias para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros sobre los cuales EE. UU. no cuenta con suficiente información para evaluar los riesgos que representan y para promover otros objetivos importantes de política exterior, seguridad y lucha contra el terrorismo”, justificó la Casa Blanca.

“Muchos de los países con restricciones sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa de los datos”, argumentó el presidente Trump mediante un mensaje en redes sociales.

Lea más: ¿Trump planea revocar la ciudadanía a los naturalizados? La nueva cuota de migrantes

El presidente Donald Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 19 países, mientras que otras veinte naciones recibieron restricciones de viaje parciales, en las que se suspendió la entrada a EE. UU. bajo varios programas de visado, principalmente para trabajadores o estudiantes, pero no se implementó una prohibición total.

Las excepciones permitidas bajo la prohibición serán para los residentes permanentes legales, incluidos los titulares de green cards, ciudadanos con doble nacionalidad que viajen con pasaporte de un país sin restricciones, titulares de visas especiales o extranjeros que utilizan visas diplomáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los 39 países con prohibición de viaje a EE. UU.

Naciones con restricciones parciales:

Angola Antigua y Barbuda Benín Burundi Costa de Marfil Cuba Dominica Gabón Gambia Malaui Mauritania Nigeria Senegal Tanzania Togo Tonga Turkmenistán Venezuela Zambia Zimbabue

Prohibición total: