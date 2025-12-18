¿Trump planea revocar la ciudadanía a los naturalizados? La nueva cuota de migrantes

Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre, el periódico estadounidense The New York Times informó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto redoblar sus esfuerzos para privar de la ciudadanía a algunos extranjeros que se hayan naturalizado durante el mandato del demócrata Joe Biden.

Según unas directrices internas obtenidas por el medio estadounidense, esta decisión del mandatario republicano podría marcar una nueva y mucho más agresiva fase en la campaña de represión migratoria de la actual presidencia, caracterizada por el uso de medidas restrictivas y de fuerza para poder controlar y detener los flujos migratorios.

Dadas las circunstancias, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) pedirá que se “proporcionen entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes” en el 2026, por lo que esto representaría una escalada masiva de la desnaturalización en la era moderna, de acuerdo con los expertos en EE. UU.

En comparación, conforme a lo expuesto por el Departamento de Justicia estadounidense, entre enero del 2017 y noviembre del 2025 se han presentado poco más de 150 casos de desnaturalización en todo el territorio de los Estados Unidos, el proceso legal mediante el cual el gobierno revoca la ciudadanía de un inmigrante naturalizado.

El endurecimiento de las políticas migratorias

De acuerdo con la ley federal de los Estados Unidos, solo se puede desnaturalizar a una persona si ha cometido fraude al solicitar la ciudadanía o en otras circunstancias específicas. Sin embargo, el gobierno de Trump ha demostrado su deseo por utilizar todas las herramientas a su alcance para perseguir a inmigrantes legales e ilegales.

Esta situación ha llevado a los activistas migratorios en EE. UU. a advertirle a la población que una campaña de este tipo podría perjudicar a personas que hubieran cometido errores involuntarios en su documentación de ciudadanía y sembrar el miedo entre los extranjeros naturalizados que respetan la ley de la nación norteamericana.

No obstante, como afirma el periódico estadounidense The New York Times, estas directrices surgen en un momento en que Trump ha pasado gran parte de su segundo mandato presidencial cerrando todos los vacíos legales en el sistema de inmigración y poniendo obstáculos a los extranjeros que quieren entrar y permanecer en el país.

La nueva campaña de Trump, que ha ido más allá de expulsar a inmigrantes ilegales, ha incluido bloqueos al asilo en la frontera sur, una pausa en las solicitudes de asilo dentro de Estados Unidos y una prohibición de entrada a viajeros procedentes de naciones africanas y de Medio Oriente, con el objetivo de que EE. UU. “sea más seguro”.

Trump impulsa la desnaturalización

“No es ningún secreto que la guerra contra el fraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos incluye dar prioridad a quienes han obtenido ilegalmente la ciudadanía estadounidense, especialmente bajo el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden”, explicó Matthew Tragesser, el portavoz oficial del USCIS.

“Llevaremos a cabo procedimientos de desnaturalización contra aquellas personas que mientan o tergiversen durante el proceso de naturalización. Esperamos seguir trabajando para restablecer la integridad del sistema de inmigración”, concluyó el vocero, quien busca aumentar el número de extranjeros despojados de su ciudadanía.